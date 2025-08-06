Tehlikeli atlayış hayatına mal oldu

Altuntaş'ın Şarköy Belediyesine ait Değirmen Kafe'nin karşısındaki mavi bayraklı plaj içinde yer alan iskeleden denize 2 kez balıklama baş üstü atlamış, 3.kez atladığı, 85 cm derinliği bulunan deniz içinde baş üstü çakılarak 112 Acil ambulans ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırılmıştı. 1 Ağustos Cuma günü beyin ölümü gerçekleşen Aytekin Altuntaş'ın organ bağışı için ailesiyle de görüşüldüğü öğrenildi. 4 Ağustos Pazartesi günü hayatını kaybeden Aytekin Altuntaş'ın cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı. Adli Tıp'tan gelen cenaze 5 Ağustos Salı günü İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinden son yolculuğuna uğurlandı.

BELEDİYEYİ DAVA EDECEK

Şarköy Belediyesi'ne ait Değirmen Kafe tarafından kullanılan iskeleye kazadan sonra 2 adet "Dikkat sığ su/ Atlamak yasaktır levhası konuldu. Babasının ölümünde Şarköy Belediyesi'ni sorumlu tutan oğlu Turan Altuntaş "İskelede hiçbir uyarıcı levha yok. Şarköy Belediyesi hakkında davacı olacağımı söyleyince, uyarı levhası konuldu. Babam iskeleden denize atlarken hiç kimse uyarmadı. Tüm yasal haklarımı kullanacağım, babamın başına gelen bir başkasının başına gelmesin diyerek davacı olacağım. Şarköy Belediyesi iskelenin kendilerine ait olmadığını söylüyor bir yandan da davacı olmamam için araya aracılar koyuyor. Babamı talihsiz bir şekilde kaybettik. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra organ bağışı yapılması söz konusu oldu ama gerçekleşmedi. Gaziosmanpaşa'daki evimizden son yolculuğuna uğurladık" dedi.