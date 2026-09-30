Kaza, Uçmakdere Mahallesi'nde meydana geldi. 34 DK 9162 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından 2 kişi otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tekirdağ'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kazada yaralanan sürücü ile yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.