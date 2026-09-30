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Giriş Tarihi: 30.09.2026 22:53 Son Güncelleme: 30.09.2026 22:58

Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

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İHA
Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı
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Kaza, Uçmakdere Mahallesi'nde meydana geldi. 34 DK 9162 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından 2 kişi otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tekirdağ'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kazada yaralanan sürücü ile yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#TEKİRDAĞ #ŞARKÖY
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Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı
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