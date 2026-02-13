Tekirdağ’da otomobiller birbirine girdi: 5 kişi yaralandı!

Kaza, gece saatlerinde Hatip Mahallesi Yenice kara yolu üzerinde meydana geldi. Y.İ.'nin kullandığı otomobil, aynı yöne giden D.A. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle D.A.'nın kullandığı otomobil takla atarak yol kenarına savruldu.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada iki otomobilde bulunan D.A., F.A., E.S.S., Y.İ. ve M.Ş.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.