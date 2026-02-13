Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da otomobiller birbirine girdi: 5 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 13.02.2026 12:24

Tekirdağ'da otomobiller birbirine girdi: 5 kişi yaralandı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Tekirdağ’da otomobiller birbirine girdi: 5 kişi yaralandı!
  • ABONE OL

Kaza, gece saatlerinde Hatip Mahallesi Yenice kara yolu üzerinde meydana geldi. Y.İ.'nin kullandığı otomobil, aynı yöne giden D.A. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle D.A.'nın kullandığı otomobil takla atarak yol kenarına savruldu.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada iki otomobilde bulunan D.A., F.A., E.S.S., Y.İ. ve M.Ş.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da otomobiller birbirine girdi: 5 kişi yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz