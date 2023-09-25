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Giriş Tarihi: 26.9.2023

Teknofest Uzay Kongresi’ne 500 projeyle damga vuracak

İzmir’de yarın başlayacak olan TEKNOFEST için hazırlıklar tamamlandı. Selçuk Bayraktar, Azerbaycan’da düzenlenecek olan 74. Uluslararası Uzay Kongresi’ne TEKNOFEST’te proje üreten 500 yarışmacıyı götüreceklerini kaydetti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Teknofest Uzay Kongresi’ne 500 projeyle damga vuracak
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de düzenleniyor. Sayılı saatler kalan festival öncesi alanda hazırlıklar neredeyse bitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği TEKNOFEST İzmir'e SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk'ın da gelmesi bekleniyor. 27 Eylül-1 Ekim arasında 5 gün sürecek ve İzmir Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festival için hazırlıklarda sona gelindi.



TEKNOFEST'i düzenleyen T3 Vakfı Azerbaycan'ın Bakü şehrinde 2-6 Ekim arasında gerçekleşecek 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde kendi standı ile yer alacak. Kongreye katılacak olan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Uzayın derinliklerine dalacağımız, bilimsel araştırmaların sunulacağı 74. Uluslararası Uzay Kongresi, 2-6 Ekim'de can Azerbaycan'da düzenlenecek. Biz de TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacımızla birlikte orada olacağız. Gökyüzü bütün bilinmezliği ile bizleri araştırmaya sevk ederken aynı göğün altında Bakü'de buluşalım."



6 BİN KATILIMCI
Tüm küresel uzay aktörlerinin bir araya geldiği önemli bir etkinlik olan Uluslararası Uzay Kongresi her yıl 6 binden fazla katılımcıyı ağırlıyor. Tüm uzay sektörlerini ve konularını kapsayan bu program, herkese akademi ve endüstrideki en son uzay bilgilerini ve gelişmeleri, ağ oluşturma fırsatlarını, kişileri ve potansiyel ortaklıkları sunuyor.

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Teknofest Uzay Kongresi’ne 500 projeyle damga vuracak
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