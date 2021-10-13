Tel Rıfat’ta sıcak dakikalar! Rusya’ya ait drone düşürüldü! Mehmetçik eller tetikte bölgeyi izliyor...

GECE YARISI SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENMİŞTİ

YPG/PKK'lı teröristler Şeyh İsa Köyü'nde tüneller kazdı. Tünellerin içine Afrin'de olduğu gibi Fransızlardan gelen beton bloklar yerleştirildi. Teröristler hendeklerle bölgeyi kuşatırken, sivilleri çıkardıkları evleri de karargah yaptı. Betonların üzerine gözetleme kuleleri de yapan teröristler, sokaklarda araçlarla devriye atıyor. A Haber bölgeye gönderdiği drone ile hareketliliği görüntülemişti.

Sıcak bölgede bulunan A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Mehmetçik'in gece yarısı termal kameralar ile saniye saniye bölgeyi izlediğini, dün gece bir sızma girişiminin püskürtüldüğünü ifade etti.