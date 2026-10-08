Telefondaki sahte polise 2 milyon lira kaptırdı! Ziynet eşyalarıyla yakalanan şahıs tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran S.H., tanımadığı kişiler tarafından telefonla arandığını belirterek şikayetçi oldu. Şüphelilerin kendilerini "örgütlü suçlar bürosunda görevli başkomiser" olarak tanıttığını anlatan S.H., kimliğinin bir olayda kullanıldığının söylendiğini ve baskı altında yönlendirilerek yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını şüphelilere teslim ettiğini beyan etti.
2 İLDE OPERASYON
Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İl merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Telefonda kendisini polisi olarak tanıtan dolandırıcılara milyonluk ziynet eşyasını verdi... | Video
ZİYNET EŞYASINA EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 680 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 2 cep telefonu ve bir SIM karta el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğer şüpheli tutuklandı.