Telefondaki sahte polise 2 milyon lira kaptırdı! Ziynet eşyalarıyla yakalanan şahıs tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran S.H., tanımadığı kişiler tarafından telefonla arandığını belirterek şikayetçi oldu. Şüphelilerin kendilerini "örgütlü suçlar bürosunda görevli başkomiser" olarak tanıttığını anlatan S.H., kimliğinin bir olayda kullanıldığının söylendiğini ve baskı altında yönlendirilerek yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını şüphelilere teslim ettiğini beyan etti.