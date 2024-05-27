TEO Bilgi Yarışması birincisi belli oldu: Liseler Turkuvaz Medya’da yarıştı!

Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması finali Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlendi. Yarışma entelektüel ve donanımlı liselerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. birinci olan Manisa Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi 100 bin liralık ödülün sahibi oldu.

10 bin liseli arasından finale kalp şampiyon olan Manisa Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi öğrencileri büyük ödülü Cem Öğretir'den aldı. 5 aylık maratonun finali Cem Öğretir moderatörlüğünde ATV ekranlarında yayınlandı.

Liseler birincilik için Turkuvaz Medya'da yarıştı! TEO Bilgi Yarışması kazananı belli oldu | Video

Cem Öğretir, "Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerin kültürel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmada 81 ilden 10 bin öğrenci yarıştı ama 60 bin katılım vardı. 10 bin öğrenci yarıştı. 2 kişiden oluşan takımları kurdular, Türkiye'nin ve dünyanın düşünce mirasından özenle seçilen 10 kitabı okular. Listede Yunus Emre'den Martin Lings'e Tolstoy'dan Aamin Maalouf'a kadar pek çok değerli fikir insanının kitabı vardı" dedi. Batman, Bursa, Kütahya, Sinop ve Manisa'dan 5 ekip zorlu soruları cevaplayarak kıyasıya yarıştı.