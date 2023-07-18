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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Thodex Faruk’a 40 bin 462 yıl ceza istendi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Thodex Faruk’a 40 bin 462 yıl ceza istendi
Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp 356 milyon liralık vurgunla ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex davasında 7'si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 20 Nisan'da Arnavutluk'tan iadesi yapılan tutuklu sanık Faruk Fatih Özer de katıldı. Cumhuriyet savcısı da davaya ilişkin mütalaasını duruşmada açıkladı. Mütalaada Özer'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 40 bin 462 yıla kadar hapsi talep edildi. Özer savunma için süre talep ederken, mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Thodex Faruk’a 40 bin 462 yıl ceza istendi
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