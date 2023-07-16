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Giriş Tarihi: 16.7.2023

Thodex Fatih ilk hapis cezasını aldı

ARZU KAYA ARZU KAYA
Thodex Fatih ilk hapis cezasını aldı
Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atarak "örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 464 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Thodex adlı kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer, ilk hapis cezasını başka bir davadan aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Vergi Denetim Kurulu'nca Özer'in şirketine ilişkin 2017'ye ait hesapların incelenmesinin ardından "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Özer, "Suç tarihinde şirket yetkilisi ben değildim, kayyum atanmıştı. Bu nedenle istesem de defterleri ibraz edemezdim, şirket benim yönetimimde değildi" savunmasını yaptı. Savcı, kaçakçılık suçlamasıyla Özer'in 5 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme ise 1.5 yıl hapis cezası verdi. Ceza, sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki davranışları ve geleceği üzerindeki olası etkileri gerekçeleriyle 7 ay 15 güne indirilerek erteledi.

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Thodex Fatih ilk hapis cezasını aldı
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