Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır? Tilavet Secdesi Ne Demek, Nasıl Kılınır ve Duası Nedir?

Tilavet secdesi, İslam dininde bir secde çeşidi olarak yerini almıştır ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı ayetlerin okunması sonrasında yapılan bir ibadettir, bu da tilavet secdesi nedir sorusuna cevap olmaktadır. Vacip olan tilavet secdesini hemen yerine getirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Secde ayeti okunur okunmaz hemen secde edilmesi gerekmez fakat bir zaruret olmadıkça geciktirilmesi mekruhtur bu da tilavet secdesini yapmazsak ne olur sorusuna cevap olmaktadır. Kadınlar tilavet secdesini nasıl yapar, tilavet secdesi nasıl kılınır ve ne zaman yapılır sorularına da aşağıdan ayrıntılı cevap bulabilirsiniz. Hadi gelin tilavet secdesi nasıl yapılır adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır ve Nasıl Kılınır?

Tilavet secdesi, İslam dinindeki kısa bir secde çeşididir. Tilavet secdesi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı ayetler okunulduğunda yapılır. Diğer namazlarda yapılan secdeye benzer, ancak sadece bir defa yapılır. Tilavet secdesi, tek başına yapılabileceği gibi diğer namazlardan sonra da yapılabilir.

Tilavet secdesi yaptıktan sonra teşehhüt miktarı oturmak ya da selam vermek yoktur. Tilavet secdesini yapacak olan birey, ellerini kaldırmadan, direkt olarak "Allahu ekber" diyerek bir kere secdeye gidip üç defa "Sübhane Rabbiye'l-alâ" dedikten sonra yine "Allahu ekber" diyerek secdeden kalkar. Bu şekilde tilavet secdesini tamamlamış olur. Tilavet secdesinde, bunun dışında bir şey yapmaya gerek yoktur.

Eğer bu kişinin hemen secde yapmaya fırsatı yok ise "Semi' Semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke'l-masîr" demesi de kabul olmaktadır. Fırsatı bulamayıp ta yapmadığı secdeyi, daha sonra yapar.

Tilavet Secdesi Ne Demek?

Tilavet secdesi, İslam dinindeki secde çeşididir. Kelime anlamı olarak "tilavet", Kuran'ı yüksek sesle, güzel ve yöntemince okuma anlamına gelirken "secde", namaz kılarken alnı, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan duruma verilen isimdir. Bu nedenle, tilavet secdesi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı ayetlerin adı anıldığında yapılan bir secde türüdür.

Tilavet secdesi vaciptir. Yani, yapılması gereklidir eğer yapılmazsa ya da geciktirilirse mekruh olmaktadır. Tilavet secdesi, birçok Müslüman tarafından özellikle zikir ve ibadet esnasında yapılmaktadır.

Tilavet Duası Nedir?

Tilavet secdesi, İslam dinindeki kısa bir secde çeşididir ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı ayetlerin okunması sonrasında yapılan bir ibadettir. Tilavet secdesi yaparken okunacak dua ise, İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Bu duanın anlamı ve önemi Müslümanlar tarafından oldukça önemsenmektedir.

Tilavet secdesi duası, şu şekildedir:

"Subhâne rabbiyal a'la"

Bu dua, Arapça bir ifade olup, Türkçe anlamı "Yüce olan rabbim her türlü noksan sıfatlardan uzaktır" şeklindedir. Tilavet secdesi yapılırken bu dua okunur ve secde tamamlanır.

Tilavet secdesi duası, Hz. Muhammed tarafından da sık sık okunmuştur. Hz. Muhammed, tilavet secdesi yaparken bu duayı okur ve bu secdeyi sık sık yapardı.

Tilavet secdesi tamamlandıktan sonra da "Semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke'l-masîr" duasının söylenmesi gerekmektedir. Bu da "İşittik ve boyun eğdik, bağışlamanızı dileriz, ey Rabbimiz! dönüş sanadır!" anlamına gelmektedir.

Bu sözler, Hz. Peygamber'in tilavet secdesi sonrasında okuduğu dualardan biridir. Bu dua, günahların affı ve Allah'a hamd etme niyetiyle okunur. Bu duaları tilavet secdesinde dile getirerek, ibadetinizi tamamlamış olursunuz.