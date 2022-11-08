TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Başkan Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

''Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl sevincini TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikasından banttan çıkış süreciyle taçlandırdık. Geçmişte yerli ve milli sanayi hamleleri kimi özgüven eksikliği kimi kasıtlı sabotajlar kimi istikrarsızlık iklimi sebebiyle kesintiye uğrayan milletimiz için TOGG çok önemli bir sembol haline gelmiştir. TOGG'un başarısı sadece bir firmanın bir markanın bir üretim tesisinin değil topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir.

Bu açık hakikate rağmen hala yapılan işi önemsizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarını da ibretle takip ediyoruz. Bu açık hakikate rağmen hala yapılan işi önemsizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarını da ibretle takip ediyoruz. Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle inşallah Şubat'ta satışı başlayacak TOGG'a bundan sonraki sürecinde başarılar diliyoruz. Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrimin en önemli sembolleri, güçlü altyapımız ve şehir hastanelerimizdir. Şimdi de sağlık sistemimizi 'HEALTH TÜRKİYE ' başlığı altında küresel markaya dönüştürüyoruz. Gıptayla bakılan bu birikimi Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere tüm dostlarımızla paylaşmayı da bizi diğerlerinden ayıran insani, vicdanı ve hakkaniyetli duruşumuzun gereği olarak görüyoruz.''