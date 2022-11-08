Togg fiyatı ve satış tarihi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil hayalini gerçeğe dönüştüren Togg, hem tasarımıyla hem de özellikleriyle milyonların beğenisini kazandı. Yüzde 100 elektrikli olan otomobilin sahibi olma hayali kuran binlerce kişi, Togg satış fiyatı ile satışa çıkış tarihini merak ediyor. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, Togg'un satışa çıkacağı tarihi duyurdu. Peki, Togg satış fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? Togg ne zaman satışa çıkacak, hangi tarihte? İşte TOGG fiyatı ve satış tarihi ve renkleri gibi merak edilen tüm detaylar.
SON DAKİKA: TOGG SATIŞ TARİHİ BELLİ OLDU!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Kasım 2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklamada Türkiye Aile Destek Programı, doğalgaz yardımı ve elektrik desteğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg satış tarihini duyurdu.
TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Başkan Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:
''Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl sevincini TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikasından banttan çıkış süreciyle taçlandırdık. Geçmişte yerli ve milli sanayi hamleleri kimi özgüven eksikliği kimi kasıtlı sabotajlar kimi istikrarsızlık iklimi sebebiyle kesintiye uğrayan milletimiz için TOGG çok önemli bir sembol haline gelmiştir. TOGG'un başarısı sadece bir firmanın bir markanın bir üretim tesisinin değil topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir.
Bu açık hakikate rağmen hala yapılan işi önemsizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarını da ibretle takip ediyoruz. Bu açık hakikate rağmen hala yapılan işi önemsizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarını da ibretle takip ediyoruz. Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle inşallah Şubat'ta satışı başlayacak TOGG'a bundan sonraki sürecinde başarılar diliyoruz. Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrimin en önemli sembolleri, güçlü altyapımız ve şehir hastanelerimizdir. Şimdi de sağlık sistemimizi 'HEALTH TÜRKİYE ' başlığı altında küresel markaya dönüştürüyoruz. Gıptayla bakılan bu birikimi Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere tüm dostlarımızla paylaşmayı da bizi diğerlerinden ayıran insani, vicdanı ve hakkaniyetli duruşumuzun gereği olarak görüyoruz.''
Buna göre, Togg satışı 2023 Şubat'ta başlayacak.
"TOGG 60 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Togg ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
İLK ARAÇ TOGG C-SUV
Togg'un üretim tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli Togg C-SUV üretildi ve banttan inen ilk araç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı.
Bursa Gemlik'te faaliyetlerini sürdürecek olan Togg, bu fabrika ile Türkiye'nin geleceğine değer katan yerli ve milli otomobilin üretim merkezi olacak.
TOGG FİYAT LİSTESİ VE ÖN SİPARİŞ İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Açılış töreninde Togg'un ne zaman yollarda olacağıyla ilgili de bilgi veren Başkan Erdoğan, şunları kaydetmişti:
"Togg ne zaman yollarda olacak? Bunu da merak ediyorsunuz. Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri hemen başlıyor. Togg Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için o pazarlarda aranan teknik yeterlilik belgesine sahip olacak. Dolayısıyla Togg'u inşallah 2023 ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz."
"ŞUBAT AYINDA TOGG FİYATI BELLİ OLACAK"
Vatandaşların Togg'a nasıl sahip olacağı ile ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, "Togg'un ticari sırlarını açığa vermeden açıklayayım. Aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı yeni nesil araç üreticileri gibi, Togg da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirip çözmeye karar verdi. Vatandaşlarımız Togg siparişlerini Şubat'ta başlayacak ön satışla birlikte verecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. En çok merak edilen biri de aracın fiyatı ne olacaktır. Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şeklide tespit edileceğine babayiğitlerle beraber karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart sonunda pazara çıkacak ürününün fiyatının bugünden ilanı hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum, ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır." demişti.
"REKABET EDECEK" AÇIKLAMASI GELMİŞTİ; İŞTE O FİYAT LİSTESİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise daha önce yaptığı açıklamada fiyatla ilgili ipucu vermişti.
Varank, "C segment SUV Türkiye'deki pazardan pay almak için uğraşacağız. Şu anda Türkiye'de C segmenti SUV benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyat marjında satılıyorsa o fiyat marjından piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Şimdi tüm gözler diğer markaların SUV modellerine çevrilmiş durumda.
Daha çok çekirdek ailelerin tercih ettiği SUV model araçlar, Hyundai, Opel, Nissan, Kia gibi birçok otomotiv şirketi tarafından üretiliyor.
Genellikle donanımlarına, motor güçlerine, benzinli-dizel ayrımlarına göre SUV marka araçların fiyatları 800 bin ila 1 milyon TL arasında değişiyor.
TOGG RENKLERİ
Emsalleriyle rekabet edebilecek bir fiyata sahip olacağı belirtilen yerli ve milli otomobilimiz Togg'un ülkemizin benzersiz güzelliklerini yansıtacak renkleri belirlendi.
Buna göre Türkiye'nin vizyon projesi olan Togg; Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula ve Oltu olmak üzere 6 farklı renk seçeneğiyle üretilecek.
İKİ YENİ TOGG VERSİYONUNUN TASARIMI İLK KEZ GÖSTERİLDİ
Togg'un seri üretim bandından inen ilk ürünü elektrikli C-SUV modeli, Avrupa normlarında teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yola çıkacak.
Ardından yine C segmentindeki sedan ve C-X Coupe modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.
TOGG C-SEDAN VE TOGG X COUPE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Togg, C-Sedan ve C-X Coupé modellerinin üstündeki perdeyi açtı. 29 Ekim'de gerçekleştirilen fabrika açılış töreninde C sedan ve X Coupe versiyonun tasarımı ilk kez gösterildi. Togg C-Sedan, 2025 ilk yarısında, C-X Coupe versiyonu ise 2026'da yola çıkacak.