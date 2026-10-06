TOKİ KİRALIK KONUT KURA TAKVİMİ 2026: TOKİ İstanbul 15 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacak?

KİRA FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bölge rayicin altında fiyatlarla ev kiralama imkânı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin TL'den başlayacak. Oda sayısına göre kiralar 18 bin TL'ye kadar çıkacak.

- 1+1 konut: 10.000 TL

- 2+1 konut: 12.000 TL

- 3+1 konut: 15.000-TL

- 4+1 konut: 18.000-TL

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.