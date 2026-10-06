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Giriş Tarihi: 6.10.2026 14:51

TOKİ KİRALIK KONUT KURA TAKVİMİ 2026: TOKİ İstanbul 15 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. Eylül ayında e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak alınan başvuruların ardından gözler takvime çevrildi. Böylece vatandaşların "TOKİ kiralık konut kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu?" soruları ön plana çıktı. İşte detaylar...

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TOKİ KİRALIK KONUT KURA TAKVİMİ 2026: TOKİ İstanbul 15 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacak?
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Dar ve orta gelirli vatandaşların İstanbul'daki barınma ve uygun fiyatlı kiralık konut ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen TOKİ kiralık sosyal konut projesinde kritik sürece girildi. Toplamda 15 bin konutu kapsayan ve ilk etabında 1.071 konutun teslim edileceği dev proje için geri sayım başlıyor.

TOKİ KİRALIK KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut başvuruları 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamladı. TOKİ'nin açıkladığı takvime göre kura işlemlerinin 2026 Ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor. Ancak çekilişin gerçekleştirileceği gün ve saate ilişkin henüz ayrı bir duyuru yayımlanmadı.

KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

İstanbul'daki ilk etap kiralık sosyal konutlar 4 farklı bölgede toplam 1.071 daire olarak planlandı:

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360; Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291; Arnavutköy'de ise 90 konut olmak üzere toplamda 1071 konut kiraya verilecek.

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KİRA FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bölge rayicin altında fiyatlarla ev kiralama imkânı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin TL'den başlayacak. Oda sayısına göre kiralar 18 bin TL'ye kadar çıkacak.

- 1+1 konut: 10.000 TL
- 2+1 konut: 12.000 TL
- 3+1 konut: 15.000-TL
- 4+1 konut: 18.000-TL

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Kura sürecinin ardından ilk etapta yer alan 1.071 konutun teslimlerine de Ekim ayı içerisinde başlanması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce ilk anahtarların ekim ayında teslim edileceğini açıklamıştı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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