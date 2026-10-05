%25 indirim kampanyasına yoğun ilgi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlenen ve 22 Eylül'de başlayan yüzde 25 indirim kampanyasının başvuruları devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilen yüzde 25 indirim kampanyası, ilk günden itibaren alıcılardan ilgi görüyor. Borcunu peşin ödeyip tapuyu elde etmek isteyen yaklaşık 228 bin hak sahibini yakından ilgilendiren kampanya kapsamında, borç bakiyesinin tamamını kapatan alıcılar, net yüzde 25 indirim kazanıyor.

SON TARİH 19 EKİM

Borcunun tamamını kapatamayacak durumda olan alıcılar da borç bakiyesinin en az yüzde 25'i oranında peşin ödeme yapmaları halinde, yatırdıkları tutar üzerinden aynı indirim oranından kısmi olarak faydalanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvurabilecek. Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenebilecek. Kampanyadan faydalanabilmek için geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması, başvuru tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksitlerin ödenmiş olması ve geçmişe dönük taksit ile emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.