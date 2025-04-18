Topkapı Kaleiçi Meydanı yeniden hayat buluyor

Topkapı Kaleiçi Meydanı, İstanbul'un Bizans ve Osmanlı dönemlerinde stratejik bir kapı olarak işlev gören ve kentin giriş noktası olan tarihi bir alandı ancak günümüzde bu bölge uzun yıllardır otobüs depolama alanı olarak kullanılıyordu. 2022 yılında düzenlenen Kentsel Tasarım Yarışması ile bu alanın yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı. Yarışmada birinci seçilen proje ile Topkapı Kaleiçi Meydanı, İstanbul'un tarihi kimliğine uygun şekilde yeniden hayat bulacağı proje için inşa edilmeye başlandı. Kara Surları Millet Bahçesi projesi ile Topkapı Kapısı ve Yedikule Hisarı arasındaki 3.5 kilometrelik hattı kapsayan geniş bir yeşil alan sistemi oluşturacak. İstanbul Karasurları boyunca devam eden yeşil alan sadece tarihi mirası korumakla kalmayacak, aynı zamanda İstanbul halkına yeni bir kamusal alan sunacak. Bu sistemin başlangıç noktası olarak tasarlanan Topkapı Kaleiçi Meydanı hem tarihi dokuyu yansıtacak hem de modern yaşam alanlarına ev sahipliği yapacak. Öte yandan, projenin UNESCO Dünya Miras Alanı içinde yer alması bölgenin önemini daha da artırıyor.

44 BİN METREKARELİK YENİ VE AÇIK YEŞİL KAMUSAL ALAN İSTANBUL'A KAZANDIRILIYOR

Topkapı Kaleiçi Meydanı'nın yeniden düzenlenmesiyle birlikte İstanbul'a toplamda 44 bin metrekarelik yeni bir açık ve yeşil alan kazandırılacak. Bu büyük alanın bir parçası olarak mevcut Topkapı Parkı da tamamen yenilenerek meydanla bütünleşecek. Proje, şehir halkına yeşil alanlarda dinlenme, yürüyüş yapma ve çeşitli sosyal etkinliklere katılma imkanı sunacak. Fatih Belediyesi'nin girişimiyle hayata geçirilen proje Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliği çerçevesinde uygulanacak. Proje alanındaki ulaşım ve altyapı düzenlemeleri İstanbul'un büyük ulaşım ağları ile entegre şekilde planlandı. Sulukule Caddesi ve Topkapı Caddesi üzerinde yapılan trafik düzenlemeleri ile bölgedeki ulaşım ağının yeniden yapılandırılması hedeflendi. İETT peron alanlarının taşınması ve otobüs duraklarının yeniden düzenlenmesi Topkapı Kaleiçi Meydanı'nın kamusal açık alan olarak kullanımı açısından büyük önem taşıyor. Projenin 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Bu tarihten itibaren İstanbul halkı tarihi mirasını koruyan, modern ve geniş bir yeşil alanda vakit geçirme imkanına sahip olacak. Topkapı Kaleiçi Meydanı şehrin tarihi ve kültürel değerlerini modern yaşamla buluşturan bir merkez haline gelecek.

ERGÜN TURAN, "İSTANBUL YILLARDIR KENT HAFIZASINDA OLMAYAN TARİHİ BİR MEYDANA KAVUŞACAK"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Topkapı Kaleiçi Meydanı'ndaki çalışmaları inceledi. Meydanın tarihî dokuyu yansıtırken şehrin dinamik yaşamına da uyum sağlayacak bir buluşma noktası olacağını belirtti. Başkan Turan, meydanın tarihî dokusuna uygun şekilde yenilendiğini ve projenin Fatih'in sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayacağını ifade etti. Meydanın yeni düzenlemesi kapsamında yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve yeşil yaşam alanlarının planlandığını vurgulayan Başkan Turan, bu alanların bölgeye yeni bir soluk getireceğini belirtti. Karasurları Millet Bahçesi ile bağlantılı, geniş ve ferah bir meydan tasarlandığını söyleyen Başkan Turan, trafiğe kapalı yapısıyla yayalar için güvenli bir buluşma noktası oluşturulacağını dile getirdi. Çalışmalar tamamlandığında Fatih'in tarihî kimliğiyle uyumlu, modern ve işlevsel bir meydanın ortaya çıkacağını ifade eden Başkan Turan, bu düzenlemeyle hemşehrilerimizin dinlenebileceği ve tarihî atmosferi yakından hissedebileceği bir alan kazanacağını vurguladı. Meydanın tarihî dokuyu yansıtırken şehrin dinamik yaşamına da uyum sağlayacak bir buluşma noktası olacağını belirten Başkan Turan, tamamlanmasıyla birlikte bölgenin estetik bir değer kazanacağını ve bir çekim merkezi hâline geleceğini söyledi.

Başkan Turan, "İnşallah çok kısa sürede yani 2025'in yaz aylarında İstanbul ve Fatih yıllardır kent hafızasında olmayan yeni Topkapı Meydanı'na kavuşmuş olacak. Çok farklı ağaçların ve etkinlik alanlarının olduğu, kültürel etkinliklerin de yapılabileceği, çevresindeki işletmelerin de burayla adapte olacağı tarihi kent merkezine kavuşacak. Proje aynı zamanda Karasurlar Millet Bahçesi ile uyumlu bir proje, birleşmiş olacak. 20 bin metre kent meydanı, bitişiğinde de 20 bin metre bir millet bahçemiz var. Toplam 40 bin metrekarelik alan bütünleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.