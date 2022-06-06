Giriş Tarihi: 6.6.2022 11:44Son Güncelleme: 6.6.2022 11:44
Topkapı Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar 2022? Topkapı Sarayı Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne Kadar?
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Tarihin en görkemli tarihi yapılarından biri olan Topkapı Sarayı, değil Türkiye dünyanın pek çok yerinden ziyaretçinin ilgisini çekmektedir. İstanbul gezisinde mutlaka görülmesi gereken Topkapı Sarayı tarihi ve mimarisi ile yılın her döneminde ziyaret edilmektedir. Ziyaretçiler Topkapı Sarayı’na gitmeden önce giriş ücreti tariflerini merak edip, araştırmaktadır. Peki, Topkapı Sarayı 2022 yılı giriş ücreti ne kadar? Topkapı Sarayı girişi kimlere ücretsiz? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.
İstanbul ilimizde bulunan Topkapı Sarayı, hem şehrin hem de Türkiye'nin en önemli tarihi ve turistik mekanlarının başında gelmektedir. Topkapı Sarayı Fatih ilçesinde kendisi gibi bazı tarihi mekanlar ile oldukça yakın bir konumdadır. Topkapı Sarayı ziyaretçilerinin merak ettiği 'Topkapı Sarayı öğrenci ve tam giriş ücreti ne kadar?, Topkapı Sarayı girişi kimlere ücretsiz?' sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. İşte detaylar...
Topkapı Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar?
Topkapı Sarayı oldukça büyük ve birkaç mekanın bir arada olduğu bir müze olduğu için giriş ücretlerinde değişiklik mevcuttur. Öğrenci ve tam tarifesi olarak geçerli olan fiyat listesindeki ücretler aynı zamanda sarayın gezilecek bölümüne göre değişmektedir. 2022 yılında geçerli olan Topkapı Sarayı giriş ücretlerini şöyle sıralayabiliriz;
Topkapı Sarayı tam giriş ücreti 60 TL
Topkapı Sarayı 18-25 yaş arası öğrenci giriş ücreti 15 TL
Topkapı Sarayı harem bölümüne tam giriş ücreti 50 TL
Harem bölümüne öğrenci giriş ücreti ise 15 TL ( 18-25 yaş arası öğrenciler için)
Kombine tam giriş ücreti ise 130 TL
18-15 yaş arası öğrenciler için kombine giriş ücreti 40 TL'dir.
Türkiye genelindeki müzelerde geçerli olan 'müze kart' Topkapı Sarayı'nda geçerli değildir. Eğer Topkapı Sarayı avlusunda bulunan Aya İrini Kilisesi'ni de gezmek isterseniz bu gezi içinde belirlenen ücret tarifesi şöyledir;
Aya İrini Kilisesi tam giriş ücreti 40 TL
Aya İrini Kilisesi öğrenci giriş ücreti ise 15 TL ( 18-25 yaş arası öğrenciler için geçerlidir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş altı öğrenciler için ücretsizdir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsizdir.
Gaziler ve ona refakat eden ailelerine ücretsizdir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı engelliler ve refakatçılarına ücretsizdir.
TSK'da görevli er ve erbaşlara ücretsizdir.
Topkapı Sarayı Girişi Kimlere Ücretsiz?
Topkapı Sarayı'na ücretsiz giriş yapma hakkına sahip olan kişileri şöyle sıralayabiliriz;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş altı olanlar
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 65 yaş üstü olanlar
Gaziler ve ona refakat eden ailesi
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı engelliler ve refakatçısı
TSK'da görevli er ve erbaşlar
Kokartlı tur rehberleri ve seyahat acentesi sahipleri.