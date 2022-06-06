Topkapı Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar 2022? Topkapı Sarayı Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne Kadar?

İstanbul ilimizde bulunan Topkapı Sarayı, hem şehrin hem de Türkiye'nin en önemli tarihi ve turistik mekanlarının başında gelmektedir. Topkapı Sarayı Fatih ilçesinde kendisi gibi bazı tarihi mekanlar ile oldukça yakın bir konumdadır. Topkapı Sarayı ziyaretçilerinin merak ettiği 'Topkapı Sarayı öğrenci ve tam giriş ücreti ne kadar?, Topkapı Sarayı girişi kimlere ücretsiz?' sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. İşte detaylar...

Topkapı Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Topkapı Sarayı oldukça büyük ve birkaç mekanın bir arada olduğu bir müze olduğu için giriş ücretlerinde değişiklik mevcuttur. Öğrenci ve tam tarifesi olarak geçerli olan fiyat listesindeki ücretler aynı zamanda sarayın gezilecek bölümüne göre değişmektedir. 2022 yılında geçerli olan Topkapı Sarayı giriş ücretlerini şöyle sıralayabiliriz;

Topkapı Sarayı tam giriş ücreti 60 TL

Topkapı Sarayı 18-25 yaş arası öğrenci giriş ücreti 15 TL

Topkapı Sarayı harem bölümüne tam giriş ücreti 50 TL

Harem bölümüne öğrenci giriş ücreti ise 15 TL ( 18-25 yaş arası öğrenciler için)

Kombine tam giriş ücreti ise 130 TL

18-15 yaş arası öğrenciler için kombine giriş ücreti 40 TL'dir.

Türkiye genelindeki müzelerde geçerli olan 'müze kart' Topkapı Sarayı'nda geçerli değildir. Eğer Topkapı Sarayı avlusunda bulunan Aya İrini Kilisesi'ni de gezmek isterseniz bu gezi içinde belirlenen ücret tarifesi şöyledir;

Aya İrini Kilisesi tam giriş ücreti 40 TL

Aya İrini Kilisesi öğrenci giriş ücreti ise 15 TL ( 18-25 yaş arası öğrenciler için geçerlidir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş altı öğrenciler için ücretsizdir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsizdir.

Gaziler ve ona refakat eden ailelerine ücretsizdir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı engelliler ve refakatçılarına ücretsizdir.

TSK'da görevli er ve erbaşlara ücretsizdir.

Topkapı Sarayı Girişi Kimlere Ücretsiz?

Topkapı Sarayı'na ücretsiz giriş yapma hakkına sahip olan kişileri şöyle sıralayabiliriz;