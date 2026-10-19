Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi maç programı!

UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta geride kalırken Trabzonspor için sıra kendi sahasındaki Avrupa maçına geldi. İskoç temsilcisiyle oynanacak karşılaşma öncesinde bordo-mavililerin hazırlıkları sürerken Trabzon'da futbol heyecanı da giderek artıyor.
UEFA Konferans Ligi'nde yoluna galibiyetle başlayan Trabzonspor, ikinci hafta mücadelesinde İskoçya temsilcisi Hearts ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer, Avrupa serüvenindeki ilk iç saha maçından da üç puanla ayrılarak başarılı başlangıcını sürdürmek istiyor.
Trabzonspor - Hearts maçı, 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.
2026-2027 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında mücadele eden Trabzonspor, birbirinden farklı altı rakiple karşılaşıyor. Bordo-mavililerin Avrupa yolculuğunda Finlandiya, İskoçya, Almanya, Bulgaristan, Çekya ve Sırbistan temsilcileri bulunuyor.
Karadeniz ekibinin lig aşaması maç programı şöyle:
15 Ekim 2026: KuPS Kuopio 2-4 Trabzonspor
22 Ekim 2026: Trabzonspor - Hearts
5 Kasım 2026: Trabzonspor - Freiburg
26 Kasım 2026: CSKA Sofya - Trabzonspor
10 Aralık 2026: Trabzonspor - Jablonec
17 Aralık 2026: Kızılyıldız - Trabzonspor
Avrupa kupalarında bu sezonun dikkat çeken ayrıntılarından biri de UEFA Konferans Ligi finalinin Türkiye'de düzenlenecek olması. 2027 UEFA Konferans Ligi finali, 2 Haziran 2027 Çarşamba günü İstanbul'daki Beşiktaş Stadı'nda oynanacak.