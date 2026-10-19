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Giriş Tarihi: 19.10.2026 12:29

Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi maç programı!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer galibiyet sevinci yaşamak isterken karşılaşmanın yayın programı da belli oldu. Peki, Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Konferans Ligi maç programı…

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Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi maç programı!
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UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta geride kalırken Trabzonspor için sıra kendi sahasındaki Avrupa maçına geldi. İskoç temsilcisiyle oynanacak karşılaşma öncesinde bordo-mavililerin hazırlıkları sürerken Trabzon'da futbol heyecanı da giderek artıyor.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna galibiyetle başlayan Trabzonspor, ikinci hafta mücadelesinde İskoçya temsilcisi Hearts ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer, Avrupa serüvenindeki ilk iç saha maçından da üç puanla ayrılarak başarılı başlangıcını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor - Hearts maçı, 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bordo-mavililerin Avrupa sahnesindeki ikinci sınavını izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri belli oldu. Trabzonspor - Hearts karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

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TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk iç saha randevusuna Papara Park'ta çıkacak. Bordo-mavililer, Avrupa gecesinde tribünlerin desteğini arkasına alarak sahadan istediği sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

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TRABZONSPOR'UN UEFA KONFERANS LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ KİMLER?

2026-2027 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında mücadele eden Trabzonspor, birbirinden farklı altı rakiple karşılaşıyor. Bordo-mavililerin Avrupa yolculuğunda Finlandiya, İskoçya, Almanya, Bulgaristan, Çekya ve Sırbistan temsilcileri bulunuyor.

Karadeniz ekibinin lig aşaması maç programı şöyle:

15 Ekim 2026: KuPS Kuopio 2-4 Trabzonspor

22 Ekim 2026: Trabzonspor - Hearts

5 Kasım 2026: Trabzonspor - Freiburg

26 Kasım 2026: CSKA Sofya - Trabzonspor

10 Aralık 2026: Trabzonspor - Jablonec

17 Aralık 2026: Kızılyıldız - Trabzonspor

2027 UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Avrupa kupalarında bu sezonun dikkat çeken ayrıntılarından biri de UEFA Konferans Ligi finalinin Türkiye'de düzenlenecek olması. 2027 UEFA Konferans Ligi finali, 2 Haziran 2027 Çarşamba günü İstanbul'daki Beşiktaş Stadı'nda oynanacak.

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Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi maç programı!
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