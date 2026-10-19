Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi maç programı!

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bordo-mavililerin Avrupa sahnesindeki ikinci sınavını izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri belli oldu. Trabzonspor - Hearts karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.