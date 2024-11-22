Trafİk durma noktasına geldİ

Mega kentte yağan sağanak yağış mesai bitiminden sonra trafik yoğunluğunu yüzde 90'a kadar ulaştırdı. Sürücüler yoğunlaşan trafikte dur kalk yaparak saatlerce beklediler. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, mesai saatinin bitimi ve kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Şişli Perpa ve Bahçelievler Yenibosna'da Avrupa ve Anadolu yönlerine doğru trafik yoğunluğu yaşanırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İBB trafik uygulamasında trafik yoğunluğunun saat 18.45 itibarıyla yüzde 90'a ulaştığı görüldü.