Trafikte ‘tatil’ yoğunluğu

İstanbul'da, okullarda birinci dönem ara tatilinin başlaması ve haftanın son iş günü mesai bitimi dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştu. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Edirne istikametinde Avcılar'dan Esenyurt'a kadar ve Beylikdüzü TÜYAP rampasında trafik yoğunluğu meydana geldi.Edirne yönünde Cevizlibağ'dan başlayan trafik Küçükçekmece'ye kadar kendisini hissettirdi. Haliç Köprüsü'nde ise trafik iki yönlü yoğun ilerledi.Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk oldu. Şile Otoyolu'nun Üsküdar ve Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arası ile Kurtköy kesiminde trafik yoğunluğu yaşandı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte ile bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu dün akşam saatlerinde yüzde 74'e ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 65 olarak ölçüldü.