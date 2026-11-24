Fatih'teki Haseki Tramvay Durağı yakınlarında dün feci bir kaza yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SEFERLER AKSADI

Kazanın ardından tramvay yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Bölgede ekiplerin temizlik çalışması başladı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin geçici süreyle Kabataş-Beyazıt ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirildiği bildirildi. Öte yandan bölgede trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken bölgedeki trafik kademeli olarak normale döndü. Kazayla ilgili savcılık soruşturma başlatılırken kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör