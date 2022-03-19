Tramvayda enerji kesildi, yolcular mağdur oldu! Vatandaş İBB’ye tepki gösterdi

Kabataş - Bağcılar Tramvay hattında meydana gelen enerji kesintisi nedeniyle Seyitnizam ve Çapa istasyonları arasında seferler durdu. Arızadan dolayı yolcular tramvaylardan inerek istasyonlara ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüyerek devam etti. İBB ekipleri arızanın giderilmesiyle ilgili çalışma başlattı.



"HERHALDE KALP HASTASI OLMAMAMIZI İSTİYORLAR!"

Arıza yapan tramvaydan inen Cankurt Akkan, "Bir şey diyemiyorum. Herhalde kalp hastası olmamamız için yürümemizi istiyorlar. Elektrik kesintisi varmış. 'Buradan Akşemsettin durağına kadar yürüyeceksiniz' dediler. 'Ya yürüyeceksin ya da belediye otobüsüne bineceksin' diyorlar. Tramvaydan duyuru öyle yapıldı. Biz Beyazıt'tan geliyoruz. Zeytinburnu'na gideceğiz" şeklinde konuştu.