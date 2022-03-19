Tramvayda enerji kesildi, yolcular mağdur oldu! Vatandaş İBB'ye tepki gösterdi | Video

İstanbul’da İETT arazıları ve kazalarından sonra Tramvay’da da meydana gelen arızalar nedeniyle vatandaşlar sıkıntı yaşadı. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen enerji kesintisi nedeniyle Seyitnizam ve Çapa istasyonları arasında seferler yapılamadı. Yüzlerce kişi de tramvaylardan inerek yollarına yaya olarak devam etti.