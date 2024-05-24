TÜGVA 2024 Yaz Okulu Programı başlıyor





'AYDINLIK YARINLARI VAR ETMEYE MUVAFFAK OLACAĞIZ'

Erdoğan, TÜVGA bu yıl ki yaz okulunu için 200 bin hedef koyduğunu vurguladığı konuşmasında, "200 bin gencin bu yaz okullarında hoşça vakit geçirmesinden bahsediyoruz. Ailelerimizin çok memnun kaldığını biliyoruz. Ailelerimizin desteği çok önemli. Allah'ın izniyle bu başarılı yaz okulları, onun dışında lise talebelerine yönelik yaz kampları yapılacak. Gençlerimizi boş bırakmayacağız Gençlerimiz kendi hayatlarıyla ilgili kararları verirken, sorularının cevaplanacağı ortamlar olacak. Sorularına cevap verecek uzmanların yanında bulacak. Onu gözlerinin içine bakarak, severek, şefkatle, merhametle yönlendirecek tecrübelerini, bilgilerini paylaşacak büyüklerinin gölgesinde çok daha yükseklere kendisini, mahallesini, topluluğunu, ülkesini, milletini taşıyacak. Bütün dünyadaki zulümleri bitirecek. Türkiye'nin çevresinde ve dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden savaşlardan, sorunlardan, toplumun yaşadığı, gençlerin karşılaştığı birçok sancılardan bahsediyoruz. Bunları çözmek için var olmak zorundayız. Orta Doğu'da, Balkanlar'da yüzlerce yıl ecdadın, barış içerisinde yönettiği topluluklar varken şimdi yüzyıldır ne Birleşmiş Milletler sistemi, ne Avrupa Birliği bunların altından kalkamıyor, insanlar arasında barışı temin edemiyor. Barış için çalışacağız, zulümler bitsin diye çalışacağız, insanlar huzur içinde yaşasın diye çalışacağız ve gençlikte alınan bu şuurla Allah'ın izniyle aydınlık yarınları var etmeye muvaffak olacağız" şeklinde konuştu.



BU GENÇLİK YAZACAK HAKİKATİ TÜM DÜNYA OKUYACAK

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise gençlerden söz isteyerek, "Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken 'onlar denizi zincirleyecek kadar akıllıysa biz de gemileri karadan yürütecek kadar cesuruz' demiş. Cesur olmaya var mıyız? Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Ayasofya'yı açarken, 'Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir' dedi. Mescid-i Aksa'yı özgürlüğe kavuşturmaya var mıyız? Ben de iddia ediyorum, bu gençlik konuşacak, gök kubbede hoş bir seda yayılacak, bu gençlik yazacak, hakikati tüm dünya okuyacak" ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de belediye olarak TÜGVA'nın her türlü çalışmalarına ve hizmetine yanlarında olduklarını kaydetti.