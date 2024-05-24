TÜGVA 2024 Yaz Okulu Programı başlıyor

Programda konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Yaz Okullarının çocuklar için eğlenceli, hoşça vakit geçirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da öğrenciliği yıllarında sporla ilgilendiğini belirten Bilal Erdoğan, "Futbol, voleybol oynamış, atletizm yapmış. Bunları yaparken aynı zamanda okulunun şiir yarışmalarına katılmış, münazara takımında rol almış. Yani okulun dışındaki etkinlikleriyle cumhurbaşkanımız yetişmiş. Demek ki okul demek sadece ders demek, sınavlara çalışmak değil. Okul demek aynı zamanda ders dışında yaptığınız projeler, sporlar, takım çalışmaları, gönüllülük çalışmaları, bunlar çok önemli" dedi.
'TÜRKİYE'Yİ 21'İNCİ YÜZYILIN LİDER ÜLKESİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAKSINIZ'
Türkiye Gençlik Vakfı'nın, çocukların okul dışı zamanlarında eğlenceli işler yaparken, bir yandan da çok güçlü, inançlı ve vatanperver birer birey olarak yetişmesini hedeflediğini aktaran Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda Türkiye'yi 21'inci yüzyılın lider ülkesi yapmak için çalışacaksınız. Ama bu çalışmak dersten, test skorlarından ibaret değil, okul dışında da kendinize, ailenize, toplumunuza, mahallenize faydalı işler yapacaksınız. Ama tabi ki arkadaşlarınızla beraber sporla, kültür-sanatla, oyunla, eğlenceyle, hoşça vakit geçirerek bütün bunları yapacaksınız" ifadelerini kullandı.
'TÜGVA GENÇLERİN VAKFIDIR'
TÜGVA'nın gençlerin vakfı olduğunu, yönetiminde 30 ile 35 yaş üstünde kimsenin bulunmadığını kaydeden Erdoğan, "TÜGVA'nın ne faaliyeti yapacağını Türkiye'nin gençleri belirliyor. Onun için gençler muhakkak TÜGVA'ya sahip çıkın, gönüllü olun, projeleriniz için Türkiye Gençlik Vakfı'ndan destek isteyin ve göreceksiniz TÜGVA'da kendinizi bulacaksınız, TÜGVA'da hayallerinizi gerçekleştirmek için mesafe almaya başlayacaksınız. Yeni arkadaşlar edineceksiniz, yetişeceksiniz, lider olacaksınız ve Allah'ın izniyle hayatınızın geri kalanında çok daha başarılı birer birey olmanın, toplumun çok daha verimli birer üyesi olmanın adımlarını bu vakfın bünyesinde atacaksınız" diye konuştu.
'AYDINLIK YARINLARI VAR ETMEYE MUVAFFAK OLACAĞIZ'
Erdoğan, TÜVGA bu yıl ki yaz okulunu için 200 bin hedef koyduğunu vurguladığı konuşmasında, "200 bin gencin bu yaz okullarında hoşça vakit geçirmesinden bahsediyoruz. Ailelerimizin çok memnun kaldığını biliyoruz. Ailelerimizin desteği çok önemli. Allah'ın izniyle bu başarılı yaz okulları, onun dışında lise talebelerine yönelik yaz kampları yapılacak. Gençlerimizi boş bırakmayacağız Gençlerimiz kendi hayatlarıyla ilgili kararları verirken, sorularının cevaplanacağı ortamlar olacak. Sorularına cevap verecek uzmanların yanında bulacak. Onu gözlerinin içine bakarak, severek, şefkatle, merhametle yönlendirecek tecrübelerini, bilgilerini paylaşacak büyüklerinin gölgesinde çok daha yükseklere kendisini, mahallesini, topluluğunu, ülkesini, milletini taşıyacak. Bütün dünyadaki zulümleri bitirecek. Türkiye'nin çevresinde ve dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden savaşlardan, sorunlardan, toplumun yaşadığı, gençlerin karşılaştığı birçok sancılardan bahsediyoruz. Bunları çözmek için var olmak zorundayız. Orta Doğu'da, Balkanlar'da yüzlerce yıl ecdadın, barış içerisinde yönettiği topluluklar varken şimdi yüzyıldır ne Birleşmiş Milletler sistemi, ne Avrupa Birliği bunların altından kalkamıyor, insanlar arasında barışı temin edemiyor. Barış için çalışacağız, zulümler bitsin diye çalışacağız, insanlar huzur içinde yaşasın diye çalışacağız ve gençlikte alınan bu şuurla Allah'ın izniyle aydınlık yarınları var etmeye muvaffak olacağız" şeklinde konuştu.
BU GENÇLİK YAZACAK HAKİKATİ TÜM DÜNYA OKUYACAK
TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise gençlerden söz isteyerek, "Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken 'onlar denizi zincirleyecek kadar akıllıysa biz de gemileri karadan yürütecek kadar cesuruz' demiş. Cesur olmaya var mıyız? Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Ayasofya'yı açarken, 'Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir' dedi. Mescid-i Aksa'yı özgürlüğe kavuşturmaya var mıyız? Ben de iddia ediyorum, bu gençlik konuşacak, gök kubbede hoş bir seda yayılacak, bu gençlik yazacak, hakikati tüm dünya okuyacak" ifadelerini kullandı.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de belediye olarak TÜGVA'nın her türlü çalışmalarına ve hizmetine yanlarında olduklarını kaydetti.