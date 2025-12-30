TÜGVA Başkanı Beşinci: “Galata Köprüsü vicdan kürsüsüne dönüşüyor”





"BU EYLEMLE BERABER DÜNYADA ÖNEMLİ EYLEMLER TEKRAR BAŞLAYACAK"



TÜGVA Başkanı Beşinci, sivil vatandaşlara tarihin akışında çok az görevler düştüğünü sözlerine ekleyerek, şunları kaydetti: "Biz 'Filistin halkının sesini nasıl duyurabiliriz, oradaki çocuğun derdine nasıl derman olabiliriz?' düşüncesiyle bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Orada bulunacağınız iki saatle beraber, katil İsrail tekrardan üzerinde ciddi bir kamuoyu baskısı görecek. Bu eylemle beraber dünyada önemli eylemler tekrar başlayacak. Bu eylem onları tetikleyecek. Bu düşünceyle onlar kanıksamanın ötesine geçsinler, sahaya, sokağa, Galata Köprüsü'ne gelsinler, oradaki masumun, mağdurun sesi olsunlar. Kendi mutluluğundan başka mutluluğu düşünmeyen insan bencildir, kötüdür. Biz onların mutluluğu için çabalayalım ki dünya çok daha güzel bir güne uyansın."