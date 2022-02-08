Tüm yurtta Turkovac mutluluğu





VAN: Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün Turkovac yoğunluğu vardı. Aşı yaptıran vatandaşlardan Murat Çakır, "Sosyal medyada çıkan yanlış bilgilerden dolayı aşıya karşıydım. Ancak milli aşı bana güven verdiği için aşımı oldum. Devletimize güveniyoruz" dedi.

KIRŞEHİR: Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Ali Güneş 'Bugün için 200 hastaya randevu verdik. Bu sayı günlük 500'e kadar çıkabilir' dedi.