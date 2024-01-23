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Giriş Tarihi: 23.1.2024 16:03

Tunceli’de cinayet: Katil her yerde aranıyor!

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde, aralarında husumet bulunan kişiyi öldürdüğü belirtilen zanlı, polis ve jandarma tarafından her yerde aranıyor...

İHA
Tunceli’de cinayet: Katil her yerde aranıyor!
Kanlı olay, 5 Ocak günü Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Karsan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Gündüz Çelik (42), Z.D. (36) isimli kuzeni tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Z.D.'yi yakalamak için polis ve jandarma ekipleri teyakkuza geçti. Z.D.'nin en son Elazığ'ın Kovancılar ilçesine gittiği öğrenilirken, yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Maktulün aile avukatı Doğukan Kudat, baba, kardeşi ve çocuklarının tasarlayarak, canavarca hisle ve kan gütme saikiyle adam öldürme suçundan yargılanmaları gerektiğini söyledi. Avukat Kudat, "Bu sayılan dört şüphelinin ailelerinin köyden uzaklaştırılmaları ve hadisenin daha da büyümemesi ve başkaca olumsuzlukların ortaya çıkmaması için valilik, kaymakamlık ve diğer ilgili yerlere başvurular yapıldı. Şüphelilerden N.D.'nin tutuklanması yönünde savcılığa Mazgirt Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması istemiyle tutuklama müzekkeresi yazılması için talepte bulunduk ancak savcılık henüz bir karar vermedi. Baba N.D.'nin tutuklanmaması halinde dosyaya etki edeceği, telafisi güç ve imkansız zararlara sebebiyet vereceği kaçınılmaz olacak" dedi.

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Tunceli’de cinayet: Katil her yerde aranıyor!
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