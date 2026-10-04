Turistlerin akılalmaz hırsızlığı! Bebek arabasıyla çaldılar: Kollarındaki banttan otelde yakalandılar

Antalya'da, Kızılağaç Mahallesi Turizm Caddesi'nde hırsızlık olayı meydana geldi. Butiğe gelen ve birinin elinde bebek arabası olan Romanya uyruklu 2 kadından biri iş yeri önünde beğendiği eşofmanı alıp yürümeye başladı. Bu arada üzerinde 3-4 yaşlarında bir çocuğun bulunduğu bebek arabası ile onu takip eden kadın yanına geldiğinde eşofmanı bebek arabasına gizledi ve ödeme yapmadan mağazadan ayrıldı.