Türk müziği çınarını kaybetti

Müzik tarihimize adını altın harflerle yazdıran bestekâr ve tıp doktoru Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu
Klasik Türk müziği sanatçısı, bestekâr ve tıp doktoru Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca (95) İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Müzik tarihimize adını altın harflerle kazıyan, başarılarla dolu ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdıran 'Devlet Sanatçısı' unvanına sahip Yavaşca, hekim olarak da tıp camiasındaki saygın isimlerden biriydi. TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, usta sanatçının vefatını sosyal medya hesabından, "Sanatkâr, icracı, bestekâr Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, bugün hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin" ifadeleriyle duyurdu.
ERDOĞAN'DAN MESAJ
Yavaşca'nın vefatının ardından saygı ve minnet dolu birçok taziye mesajı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden klasik Türk müziği sanatçısı ve bestekâr Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca (95) için başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Türk müziğinin duayen ismi, musiki sanatçısı ve bestekâr Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, "95 yıllık hayatına pek çok başarıyı sığdıran merhum Yavaşca, sade hayatıyla, tevazuyu elden bırakmayan şahsiyet vasfıyla, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle samimiyet ölçeğinde bütünleşen kalbi hasletiyle hayran kitlesini ve hürmet çemberini devamlı genişletmiştir. Büyük sanatkâr ve bestekâr Alaeddin Yavaşca'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" mesajını paylaştı.
95 YILLIK ÖMÜR 652 BESTE, 256 ÖDÜL
KİLİS'TE 1 Mart 1926'da dünyaya gelen Yavaşca, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı. "Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok/ Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok/ Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok" sözlerinin bestecisi usta sanatçı eserlerinin 82'sini görev yaptığı hastanelerde besteledi.