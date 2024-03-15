Türk öğrenciler ABD’de destan yazdı Robotik yarışmasından ödülle döndüler!

Ankaralı öğrencilerin 2022'de kurduğu 06Angora takımı, NASA, Apple, Google, Boeing gibi ABD'nin önde gelen kurumlarının stratejik ortak olduğu FIRST robotik yarışmasının (FRC) 28 Şubat-02 Mart 2023'te Miami'de düzenlenen etabında Juri Ödülü'nü kazandı.

Yarışma süresince ekip olarak gösterdikleri benzersiz çaba, performans ve dinamizm için ,katılan 40 takım arasından Juri Ödülü'ne layık görülen 06Angora üyeleri, gerek yarışmadan önce gerek yarışma sırasında karşılaştıkları birçok zorluğa çözümler ürettiklerini, bu süreçte desteğini esirgemeyen ODTÜ Teknokent yönetimine ve başarılarında büyük katkısı olan sponsorlarına ve mentörlerine teşekkür ettiklerini belirtmişlerdir.

06Angora takımı, daha önce de 2022'de İzmir Bölgesel ve Boğaziçi Bölge turnuvalarında ödül kazanmış ve aynı yıl Teksas'ta yapılan Robotik Dünya Şampiyonası'nda "ben büyük Rookie All-Star" ödülüne layık görülmüştür.