Türk öğrencilere denklikle ABD’de eğitim fırsatı

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi başlarken, BAU Global üyesi Bay Atlantic Üniversitesi'ne YÖK tarafından verilen diploma denkliği, ABD'de eğitim görmek isteyen Türk öğrencilerine yeni bir fırsat oldu. YÖK tarafından tanınan Bay Atlantic Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerin diploması, Türkiye'de de geçerli sayılacak. BAU Global Başkanı Enver Yücel'in öncülüğünde 2014'te ABD'nin başkenti Washington DC'de kurulan Bay Atlantic Üniversitesi, Beyaz Saray'a yürüme mesafesinde kâr amacı gütmeyen (vakıf), yeni nesil bir yüksek öğretim kurumu olarak ön plana çıkıyor. Üniversite, işletme, veri bilimi ile uluslararası ilişkiler alanlarında lisans ve lisansüstü programlarıyla hizmet vermeye başladı. Kurucu Rektörlüğünü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran'ın yaptığı, yerli, Asya, Latin Amerika, Afrika ve Avrupa kıtalarındaki 46 ülkeden gelen bine yakın öğrencisiyle kısa sürede ön plana çıkan üniversite, geçen martta ABD'de dünyanın en prestijli üniversitelerine akreditasyon veren NECHE (New England Commission of Higher Education) tarafından akredite edildi. YÖK, NECHE'den akredite edilen ve denklik kriterlerine uyan bu üniversiteye diploma denkliği verdi. Bu kapsamda, üniversite eğitimlerine Bay Atlantic Üniversitesi'nde devam etmek isteyen Türk öğrencilerinin mezuniyetlerinin ardından diplomaları, Türkiye'de de geçerli sayılacak. Prof. Dr. Vatanartıran, "Üniversitemizin başarılarının yanında öğrencilerimize sunduğu en önemli ayrıcalıklardan birisi, lisans ve lisansüstü mezuniyetlerinin ardından eğitim gördükleri alanda 12 aydan 36 aya kadar çalışma iznine sahip olmalarıdır." dedi.