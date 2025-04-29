Türk vatandaşlığı vaadiyle 15 milyon dolandırdılar

15 MİLYONLUK ALTIN VE PARA

Dolandırıcıların ağına düşen Suriye uyruklu D.J. (47), A.M. (38), N.M. (42), N.U. (25), H.H. (39) ve H.Z. (35), evlerine gelen şüphelilere yaklaşık 15 milyon lira değerindeki altın, ziynet eşyası ve parayı teslim etti. Kendilerini arayan numaraya bir daha ulaşamayınca mağdurlar, dolandırıldıklarını anlayınca polise gidip, şikayetçi oldu.