Türk vatandaşlığı vaadiyle 15 milyon dolandırdılar

Adana'da kendilerini polis ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli olarak tanıtan şüpheliler, telefonla aradıkları yabancı uyruklu sığınmacıları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vaadiyle kandırdı.
Dolandırıcılar, mağdurları "Vatandaşlık işlemleri için mal varlıklarınızın kayıt altına alınması gerekiyor. Evinizdeki ziynet eşyası ve paraları, yanınıza gelecek sivil polise teslim edin. İşlemlerden sonra size iade edilecek" diyerek 15 milyon lira dolandırdı.
'Vatandaşlık' vaadiyle 6 kişiyi 15 milyon lira dolandırdıran 4 şüpheli tutuklandı | Video
15 MİLYONLUK ALTIN VE PARA
Dolandırıcıların ağına düşen Suriye uyruklu D.J. (47), A.M. (38), N.M. (42), N.U. (25), H.H. (39) ve H.Z. (35), evlerine gelen şüphelilere yaklaşık 15 milyon lira değerindeki altın, ziynet eşyası ve parayı teslim etti. Kendilerini arayan numaraya bir daha ulaşamayınca mağdurlar, dolandırıldıklarını anlayınca polise gidip, şikayetçi oldu.
4 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mağdurların evlerinin olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Operasyon için harekete geçen ekipler şüphelilerden Mahmut O. (28) ve Mustafa K.'yi (30) bir otel odasında, Muhammet Ö.'yü (33) otogarda kaçmaya çalışırken, Mahmut T.'yi (19) ise dolandırıcılıktan hemen sonra yakaladı.
SUÇU KABUL ETMEDİLER
Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, dolandırıcılıkla alakalarının olmadığını, bahsedilen bölgeden geçseler de para almadıklarını öne sürdü. Suçüstü yakalanan Mahmut T. ise tanımadığı bir kişinin telefonla arayıp, aldığı para ve altınları adresine göndermesini söylediğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut O., Mustafa K., Muhammet Ö. İle Mahmut T. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.