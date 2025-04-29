‘Vatandaşlık’ vaadiyle 6 kişiyi 15 milyon lira dolandırdıran 4 şüpheli tutuklandı | Video 29.04.2025 | 11:12 Adana’da kendilerini polis ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli olarak tanıtan şüpheliler, yabancı uyruklu vatandaşları "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı" vaadiyle kandırarak 15 milyon lira dolandırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Telefonla aradıkları yabancı uyruklu kişileri, kendilerini polis ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli olarak tanıtıp, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı' vaadiyle kandıran şüpheliler, "Vatandaşlık işlemleri için mal varlıklarınızın kayıt altına alınması gerekiyor. Evinizdeki ziynet eşyası ve paraları, yanınıza gelecek sivil polise teslim edin. İşlemlerden sonra size iade edilecek" dedi. Suriye uyruklu D.J. (47), A.M. (38), N.M. (42), N.U. (25), H.H. (39) ve H.Z. (35), evlerine gelen şüphelilere yaklaşık 15 milyon lira değerindeki altın, ziynet eşyası ve parayı teslim etti. Kendilerini arayan numaraya bir daha ulaşamayınca mağdurlar, dolandırıldıklarını anlayıp polise şikayette bulundu.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mağdurların evlerinin olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler şüphelilerden Mahmut T.'yi (19) olaydan sonra, Mahmut O. (28) ve Mustafa K.'yi (30) bir otel odasında ve Muhammet Ö.'yü (33) de otogarda kaçmaya çalışırken yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, dolandırıcılıkla ilgilerinin olmadığını, bahsedilen bölgeden geçseler de para almadıklarını söyledi. Mahmut T. ise tanımadığı birinin telefonla arayıp, aldığı para ve altınları adresine göndermesini söylediğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.