Türkiye 2026 yılına coşkuyla giriyor! Meydanlar adeta dolup taştı...

Ardından basın açıklamasında bulunan Yıldız, "Yeni bir yıla girerken İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün aldığı güvenlik tedbirlerini yerinden denetliyoruz. Tüm yıl olduğu gibi bugün de vatandaşımızın can ve mal emniyeti için huzur ve güvenliği için tüm birimlerimizle sahadayız. Yıl boyunca suç ve suçlularla kararlı bir şekilde mücadele ettik. Terör ile kesintisiz olarak mücadelemizi sürdürdük. Hiçbir terör örgütüne müsaade etmedik. Organize suç örgütleriyle, şehir eşkıyalarıyla, motosikletli suç çeteleriyle etkin bir şekilde mücadele ettik. Önemli sonuçlar aldık. Uyuşturucu öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. 2025 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası önemli operasyonlar yaptık.