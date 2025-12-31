Türkiye 2026 yılına coşkuyla giriyor! Meydanlar adeta dolup taştı...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gelenek bozulmadı. Yeni yıl kutlamalarının merkezi yine Taksim meydanı oldu. Güvenlik önlemlerinin had safhaya çıkarıldığı Taksim Meydanı'nda kalabalık artmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülendi.
İL EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ TEDBİRLERİ İNCELEDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, 2026 Yılbaşı Tedbirleri kapsamında alınan güvenlik önlemleri sürerken, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim Meydanı'nda tedbirleri yerinde denetledi. Denetimler sırasında görevli personelle bir araya gelen Yıldız, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ardından basın açıklamasında bulunan Yıldız, "Yeni bir yıla girerken İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün aldığı güvenlik tedbirlerini yerinden denetliyoruz. Tüm yıl olduğu gibi bugün de vatandaşımızın can ve mal emniyeti için huzur ve güvenliği için tüm birimlerimizle sahadayız. Yıl boyunca suç ve suçlularla kararlı bir şekilde mücadele ettik. Terör ile kesintisiz olarak mücadelemizi sürdürdük. Hiçbir terör örgütüne müsaade etmedik. Organize suç örgütleriyle, şehir eşkıyalarıyla, motosikletli suç çeteleriyle etkin bir şekilde mücadele ettik. Önemli sonuçlar aldık. Uyuşturucu öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. 2025 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası önemli operasyonlar yaptık.
Tabi toplumumuzu tehdit eden yine diğer güncel tehditlerden yasa dışı bahis ve kumarla da etkin bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Zehir tacirlerine gençlerimizi, geleceğimizi asla çaldırmayacağımızı ifade ettik. Hiçbir suç örgütüme neslimizi kaptırmak istemiyoruz. Bu mücadeledeki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteği. Suçla mücadelede teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. 39 ilçemizde dronlarımızı faaliyete geçirdik. Havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz. Havada, karada, denizde ve siber vatanda güvenliği en üst düzeyde tutuyoruz" diye konuştu.
İSTANBUL'DA YILBAŞI HAREKETLİLİĞİ
Renkli kutlamalara ev sahipliği yapan Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlanan yılbaşı temalı süslemeler vatandaşların ilgisini çekiyor. Caddeye erken saatte gelen vatandaşlar bu noktalarda hatıra fotoğrafı çektiriyor. Öte yandan, caddenin birçok noktasında güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin de tedbirleri artırdığı görülüyor.
Boğa Heykeli ve ışıklandırılmış "2026" yazısı önünde hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, sevdiklerine çiçek alıyor. Yeni yıl hazırlıkları, Nişantaşı sokaklarında renkli görüntülere sahne oluyor. Bölgede çok sayıdaki işyerinin süslemeleri ve ışıklandırılmış binalar, yılbaşı atmosferini kente taşıyor. Çevredeki kafeler ve restoranların yılbaşı temalı dekorasyonları dikkati çekiyor. Beşiktaş Meydanı'ndaki süslenen ve ışıklandırılan alanlar, vatandaşlar için yeni yıla saatler kala yılbaşı atmosferini yansıtıyor.
Ortaköy Meydanı'na çıkan sokaklar ve caddeler ile bölgedeki ağaç ve binalar ve bazı işyerleri yılbaşı kapsamında süslendi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, yeni yılı kutlamak isteyen vatandaşlar hareketlilik oluşturdu. Bakırköy'de de yeni yıl kutlaması için hazırlıklar tamamlandı. İlçenin meydan, cadde ve sokakları belediyenin yaptığı yılbaşı temalı ışıklandırma çalışmalarıyla renkli bir görünüme büründü.
Vatandaşlar, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan yılbaşı süslemeleri ve "2026" yazısının önünde fotoğraf çektirdi. Yeni yıla burada girmek için geldikleri meydanda görsel bir şölenle karşılaşan vatandaşlar, saat 00.00'ı bekliyor. Polis ekipleri de meydan ve çevresinde önlemlerini sürdürüyor.