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Giriş Tarihi: 1.3.2025 12:29 Son Güncelleme: 1.3.2025 12:49

Türkiye bu kadını konuşmuştu! Trafikte dans edip araçları durduran Alara hakkında karar açıklandı!

Görenlerin şaşıp kaldığı olay İzmir'in Konak ilçesindeki bir tünelde meydana geldi. Aracından inip dans eden aynı zamanda araçları durdurmaya çalışan 27 yaşındaki Alara K. trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Alara hakkında karar verildi.

DHA
Türkiye bu kadını konuşmuştu! Trafikte dans edip araçları durduran Alara hakkında karar açıklandı!

Konak Tüneli'nde önceki gün bir kadının dans edip, hareket halindeki araçları durdurduğu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

TÜM TÜRKİYE BU KADINI KONUŞMUŞTU!

Görüntüler sonrası polis ekipleri harekete geçti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tünelde dans eden kişinin Alara K. olduğunu belirledi.

İŞTE O ANLAR...

Tünelde dans edip, araçları durdurmaya çalışmıştı! Gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı | Video

TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKMAKTAN GÖZALTINA ALINDI

Alara K., trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alara K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCEDEN DE SUÇ KAYDI VARMIŞ...

Öte yandan, Alara K.'nin 'Hayasızca hareket' ve 'Yağma' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Türkiye bu kadını konuşmuştu! Trafikte dans edip araçları durduran Alara hakkında karar açıklandı!
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