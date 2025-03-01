Video Yaşam Tünelde dans edip, araçları durdurmaya çalışmıştı! Gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı | Video
Tünelde dans edip, araçları durdurmaya çalışmıştı! Gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı | Video

Tünelde dans edip, araçları durdurmaya çalışmıştı! Gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı | Video

01.03.2025 | 12:29

İzmir'in Konak ilçesindeki tünelde dans edip, araçları durdurmaya çalışan ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınan Alara K. (27), serbest bırakıldı.

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Konak Tüneli'nde önceki gün bir kadının dans edip, hareket halindeki araçları durdurduğu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler sonrası polis ekipleri harekete geçti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tünelde dans eden kişinin Alara K. olduğunu belirledi. Alara K., trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alara K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Alara K.'nin 'Hayasızca hareket' ve 'Yağma' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

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