Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Kızının nişanlısına kocasını öldürttü!

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kullanan şüphelinin A.G. (29), azmettiricisinin ise Süleyman Budak'ın eşi A.B. (42) olduğunu belirledi. F.B. (21), M.B. (20), İ.G. (27), S.H. (31), D.K. (29) ve D.G.'nin (17) de suç aletinin temini, yok edilmesi ve şüphelinin saklanmasına yardım gibi suçlara karıştığı tespit edildi.