Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Kızının nişanlısına kocasını öldürttü!

Olay, 26 Şubat'ta Çiğli ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Süleyman Budak (41), 35 V 2652 plakalı otomobiliyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzereyken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kullanan şüphelinin A.G. (29), azmettiricisinin ise Süleyman Budak'ın eşi A.B. (42) olduğunu belirledi. F.B. (21), M.B. (20), İ.G. (27), S.H. (31), D.K. (29) ve D.G.'nin (17) de suç aletinin temini, yok edilmesi ve şüphelinin saklanmasına yardım gibi suçlara karıştığı tespit edildi.
F.B. (21), M.B. (20), İ.G. (27), S.H. (31), D.K. (29) ve D.G.'nin (17) de suç aletinin temini, yok edilmesi ve şüphelinin saklanmasına yardım gibi suçlara karıştığı tespit edildi.
EŞİ İLE GEÇİMSİZLİK YAŞIYORMUŞ
Tüm şüpheliler, polisin operasyonu ile önceki gün yakalandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden F.B., M.B., İ.G., D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.G., A.B., D.K. S.H. tutuklandı. A.B.'nin eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle olayı kızının nişanlısı olan A.G.'ye yaptırdığı, diğer şüphelilerin de yardım ettiği öğrenildi.
CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Cinayet Büro ekipleri, cinayetin ardından çevredeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, maskeli ve beyaz ayakkabılı şüphelinin profilini çıkardı.
Çalışmalar sırasında cinayet büro dedektifleri, Budak'ın kızının nişanlısı A.G.'nin hareketlerinden de şüphelendi. Görüntüdeki şüphelinin cinayeti işledikten kısa süre sonra ortadan kaybolduğu, en son Süleyman Budak'ın yaşadığı binaya komşu olan sitede oturan kızının nişanlısı A.G.'nin evinin yakınlarında görüldüğü tespit edildi.
ÖLDÜRÜP CENAZESİNE KATILMIŞ
Polis ekipleri A.G.'nin, Çiğli ilçesinde bir süre imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadının evinde zaman zaman kaldığını tespit etti. Adreste yapılan aramada, cinayet işleyen şüphelinin üzerindeki kıyafetlerle suç aleti tabanca ele geçirildi. Bunun üzerine ekipler, A.G.'yi Süleyman Budak'ın cenazesinde gözaltına aldı. A.G.'nin sorgusunda olayı detaylarıyla anlattığı da bildirildi...