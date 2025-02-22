Türkiye buz kesti

Ülke olarak son yılların en soğuk kışına şahitlik ediyoruz. Yoğun kar yağışı yurdun ekseriyetinde etkisini sürdürüyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde en düşük sıcaklık eksi 21 derece olarak ölçülürken kent merkezi ve diğer ilçelerde ağaçlar buz tuttu. Yağışın ardından Ovacık ilçesinde Munzur Çayı ile ağaçların üzerinde biriken karlar adeta görsel şölen oluşturdu. Doğa fotoğrafçıları Munzur Çayı ve bu görselliği kayıt altına almak için ilçeye gitmeye başladı.

İSTANBUL'DA ULAŞIM OLUMSUZ ETKİLENDİ

İstanbul'da günlerdir devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Taksim Meydanı ve birçok bölge karla kaplandı. Vatandaşlar kartopu oynayarak eğlenirken kimi ip atladı kimi de evcil hayvanını gezdirdi. Bunun yanı sıra yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınırken İstanbul Havalimanı'nda 695, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 682 olmak üzere 1377 uçuş iptal edildi. İstanbul'da günlerdir devam eden ve aralıklarla yüksek bölgelerde etkili olan kar yağışı, pazar günü yerini soğuk ve ayaz bir havaya bırakacak. Hava sıcaklığı ise gündüz 2, gece ise eksi 2 derece civarında olacak.





KÖY YOLLARI AÇILIYOR

DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 675 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Valilikler koordinesindeki ekipler, yolları açmak için mesai gözetmeksizin çalışıyor.

