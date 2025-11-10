Senoz Vadisi’nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası tamamlandı

EnduroGP sınıfında TTMK sporcusu Bayram Uysal birinci olarak zirvede yer alırken, İZMOK'tan Mehmet Emin Musaoğlu ikinci, Kenan Kazan ise üçüncü oldu. İki gün süren yarışları; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa ve çok sayıda vatandaş takip etti.

RİZE'DE SPOR TURİZMİNE KATKI

Doğal yapısı ve zorlu parkuruyla sporculara unutulmaz bir yarış deneyimi sunan Senoz Vadisi, organizasyon boyunca hem izleyicilerin hem de sporcuların büyük beğenisini topladı. Yarışlar, bölgenin spor turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dereceye giren E1A: Ümit Kaya (FOSK) 1.lik elde ederken, Ömer Bulduk (Kartepe 2.ci, , Mert Koç (İZMOK) ise 3.lük elde etti. E2A: 1. Murat Can Köse (TTMK), 2. Gökhan Gökçe ( FOSK), 3. Rafet Karakuş (ENDIST) E3A: 1. Bayram Uysal (TTMK), 2. Aleksandr Kurashev (ENDIST), 3. Kemal Deveci (TTMK) E1B: 1. Kenan Kazan (İZMOK), 2. Ufuk Çakmak (BIMOSK), 3. Kadirhan Kocabaş (BIMOSK) E2B: 1. Efe Cemil Çakar (ENDIST), 2. Burak Eruğurlu (BIMOSK), 3. Furkan Zandolu (TTMK) E3B: 1. Erkan Yüksek (TTMK), 2. Sami Yılmaz (BIMOSK), 3. Emir Sarıalioğlu (TTMK) elde etti. Gençler: 1. Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK), 2. M. Taha Tomak (İZMOK), 3. Efe Durukan (İZMOK) oldu.

Veteranlarda ise: Ali Baydaş (BIMOSK) 1.ci,Kunter Kuşçu (FOSK) 2.ci, Fırat Şahin (FOSK) ise 3.lük elde etti. EC: 1. Mustafa Resul Kurtuluş (Kartepe), 2. Mehmet Çetin (TTMK), 3. Berkay Sürü (FOSK) ATV1: 1. Burak Topbaş (Smyrna), 2. Ömer Demirhan (Kartepe), 3. Hasan Can Özer Başaranlar (Smyrna) ATV2: 1. Halil Yatgın (ANMOT), 2. Hakan Doğan (Kartepe), 3. Murat Yatgın (ANMOT) Kadınlarda ise : Svetlana Smirnova (ALDOSK – Rusya) ise 1.cilik elde ederek ödüllerini aldı.