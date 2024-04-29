Türkiye Üniversitelerarası Karate Şampiyonası gerçekleşti

İstanbul Kent Üniversitesi Karate Takımı Erkek Takım Kumite kategorisinde Türkiye 3.'lüğü elde ederken; Samed Gök ve Muratcan Deniz, Kumite +84 kilogramda Türkiye Şampiyonu olarak Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar. Fuat Demirel Kumite 67 kilogramda Türkiye 3'ncüsü olurken, Ömer Faruk Ateş de 60 kilogramda Türkiye 3'ncülüğü elde etti.

ÜNİVERSİTELER ARASI DÜNYA ŞAMPİYONASI 14-24 TEMMUZ'DA MACARİSTAN'DA



Takım adına yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Özellikle Erkek Takım Kumite kategorisinde elde ettiğimiz Türkiye 3.'lüğü, takımımızın ve sporcularımızın birlikte çalışmanın gücünü en üst seviyede sergilediğini gösteriyor. İstanbul Kent Üniversitesi Karate Takımımız 14-19 Temmuz tarihleri arasında üniversitemizi ve ülkemizi Macaristan'da yapılacak Avrupa Üniversite Oyunları'nda temsil edecekler. Sporcularımızın gösterdiği bu üstün performans, Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmalarını sağladı. Bu önemli başarı, sadece sporcularımızın değil, aynı zamanda İstanbul Kent Üniversitesi'nin de ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığını artırmaktadır. İstanbul Kent Üniversitesi olarak, sporcularımızı gururla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."