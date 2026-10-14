Türkiye’nin en güzel üniversite kampüsleri belli oldu! İlk 10 listesi şaşırtıyor

2. Özyeğin Üniversitesi – İstanbul

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Özyeğin Üniversitesi, modern kampüs mimarisi ve eğitim alanlarıyla öne çıkıyor. Yerleşkede dersliklerin ve akademik birimlerin yanı sıra öğrencilerin sosyal yaşamını destekleyen alanlar da bulunuyor.

Kampüsün modern tasarımı, açık alanları ve farklı işlevlere sahip binaları, üniversitenin genel görünümünü belirleyen unsurlar arasında. Öğrenciler için eğitim, araştırma ve sosyal etkinlik alanlarının aynı yerleşkede bir araya gelmesi, kampüs hayatını daha kapsamlı bir deneyime dönüştürüyor.