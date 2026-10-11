Türkiye’nin en ilginç 10 gölü! Birini gören gözlerine inanamıyor

Türkiye, farklı coğrafi özellikleri sayesinde birbirinden farklı göllere ev sahipliği yapıyor. Bazıları sodalı sularıyla, bazıları rengârenk manzaralarıyla, bazıları ise dağların arasında saklanan konumlarıyla öne çıkıyor. Bu listede yer alan göller, sıra dışı doğal özellikleri ve etkileyici görünümleriyle dikkat çekiyor.
10. Salda Gölü - Burdur
Beyaz kıyıları ve turkuaz rengiyle dikkat çeken Salda Gölü, Türkiye'nin en etkileyici doğal alanlarından biri. Gölün kıyısındaki beyaz oluşumlar, mineral yapısı ve mikrobiyal süreçlerle meydana gelen özel kayaçlarla ilişkilendiriliyor.
9. Manyas Kuş Gölü - Balıkesir
Bu gölü farklı kılan, barındırdığı kuş çeşitliliği. Göçmen kuşlar için önemli bir yaşam ve üreme alanı olan gölün çevresinde Kuşcenneti Millî Parkı bulunuyor. Doğayı gözlemlemek isteyenlerin ilgisini çeken alan, uluslararası sulak alan koruması kapsamında da yer alıyor.
8. Bafa Gölü - Muğla
Bafa Gölü'nü şaşırtıcı kılan yalnızca doğal manzarası değil, tarihî geçmişi. Göl çevresinde Herakleia Antik Kenti'nin kalıntıları ve adalarda Bizans döneminden kalan yapılar bulunuyor. Böylece doğa gezisiyle tarih keşfini aynı yerde yapmak mümkün
7. Tuz Gölü - İç Anadolu
Geniş beyaz yüzeyiyle dikkat çeken Tuz Gölü, Türkiye'nin en sıra dışı göl manzaralarından birini sunuyor. Sığ yapısı ve tuzlu suyu nedeniyle özellikle suyun çekildiği dönemlerde geniş tuz tabakaları ortaya çıkıyor. Bu görünüm, gölü fotoğraf tutkunları için de ilgi çekici bir noktaya dönüştürüyor.
6. Eğirdir Gölü - Isparta
Dağların arasında uzanan Eğirdir Gölü, manzarası ve üzerindeki küçük adalarıyla öne çıkıyor. Can Ada ve Yeşil Ada, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Türkiye'nin önemli tatlı su göllerinden biri olan Eğirdir, kıyı manzaralarıyla da dikkat çekiyor.
5. Çinili Göl - Niğde
Yüksek dağların arasında bulunan Çinili Göl, kışın yüzeyinin tamamen donması ve çevresindeki doğal yaşamla dikkat çekiyor. Göl ve çevresinde, bölgeye özgü Toros kurbağası yaşıyor. Bu özelliği, gölü yalnızca manzara açısından değil, biyolojik çeşitlilik bakımından da özel kılıyor.
4. Van Gölü - Van ve Bitlis
Van Gölü, devasa yüzölçümü ve tuzlu-sodalı suyuyla diğer göllerden ayrılıyor. Gölün büyüklüğü, çevresindeki dağlarla birleşince denizi andıran bir manzara oluşturuyor. Akdamar, Çarpanak ve diğer adaları ise bölgenin doğal ve tarihî zenginliğini artırıyor.
3. Abant Gölü - Bolu
Ormanlarla çevrili Abant Gölü, mevsimlere göre değişen manzarasıyla dikkat çekiyor. Sonbaharda sarı ve kızıl tonlara bürünen çevresi, kışın ise karla kaplanan doğasıyla farklı bir görünüm kazanıyor. Göl, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında.
2. Nemrut Krater Gölü - Bitlis
Sönmüş bir yanardağın oluşturduğu kalderanın içinde yer alan Nemrut Krater Gölü, sıra dışı oluşumuyla listenin en dikkat çekici noktalarından. Geniş krater alanında birden fazla gölün yanı sıra sıcak su kaynakları ve mağaralar da bulunuyor. Bu jeolojik yapı, bölgeyi diğer göllerden ayırıyor.
1. Meke Gölü - Konya
Listenin zirvesindeki Meke Gölü, ortasındaki volkanik koniyle uzaktan bir nazar boncuğunu andırıyor. Volkanik patlamalarla oluşan gölün içinde adacıklar bulunuyor; şekli nedeniyle "Anadolu'nun Gözü" olarak da anılıyor. Kendine özgü jeolojik yapısı, Meke'yi Türkiye'nin en sıra dışı doğal oluşumlarından biri hâline getiriyor