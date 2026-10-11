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Giriş Tarihi: 11.10.2026 20:27 Son Güncelleme: 11.10.2026 20:29

Türkiye'nin en ilginç 10 gölü! Birini gören gözlerine inanamıyor

Türkiye'nin dört bir yanına yayılan göller, yalnızca manzaralarıyla değil, sıra dışı renkleri, ilginç oluşumları ve çevrelerini saran doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Turkuaz sularıyla büyüleyen göllerden volkanik oluşumlarıyla öne çıkan doğa harikalarına kadar Türkiye'de keşfedilmeyi bekleyen pek çok özel yer bulunuyor. İşte Türkiye'nin en şaşırtıcı 10 gölü!

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Türkiye’nin en ilginç 10 gölü! Birini gören gözlerine inanamıyor
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Türkiye, farklı coğrafi özellikleri sayesinde birbirinden farklı göllere ev sahipliği yapıyor. Bazıları sodalı sularıyla, bazıları rengârenk manzaralarıyla, bazıları ise dağların arasında saklanan konumlarıyla öne çıkıyor. Bu listede yer alan göller, sıra dışı doğal özellikleri ve etkileyici görünümleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en ilginç 10 gölü! Birini gören gözlerine inanamıyor

10. Salda Gölü - Burdur

Beyaz kıyıları ve turkuaz rengiyle dikkat çeken Salda Gölü, Türkiye'nin en etkileyici doğal alanlarından biri. Gölün kıyısındaki beyaz oluşumlar, mineral yapısı ve mikrobiyal süreçlerle meydana gelen özel kayaçlarla ilişkilendiriliyor.

Türkiye’nin en ilginç 10 gölü! Birini gören gözlerine inanamıyor

9. Manyas Kuş Gölü - Balıkesir

Bu gölü farklı kılan, barındırdığı kuş çeşitliliği. Göçmen kuşlar için önemli bir yaşam ve üreme alanı olan gölün çevresinde Kuşcenneti Millî Parkı bulunuyor. Doğayı gözlemlemek isteyenlerin ilgisini çeken alan, uluslararası sulak alan koruması kapsamında da yer alıyor.

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Türkiye’nin en ilginç 10 gölü! Birini gören gözlerine inanamıyor

8. Bafa Gölü - Muğla

Bafa Gölü'nü şaşırtıcı kılan yalnızca doğal manzarası değil, tarihî geçmişi. Göl çevresinde Herakleia Antik Kenti'nin kalıntıları ve adalarda Bizans döneminden kalan yapılar bulunuyor. Böylece doğa gezisiyle tarih keşfini aynı yerde yapmak mümkün

Türkiye’nin en ilginç 10 gölü! Birini gören gözlerine inanamıyor

7. Tuz Gölü - İç Anadolu

Geniş beyaz yüzeyiyle dikkat çeken Tuz Gölü, Türkiye'nin en sıra dışı göl manzaralarından birini sunuyor. Sığ yapısı ve tuzlu suyu nedeniyle özellikle suyun çekildiği dönemlerde geniş tuz tabakaları ortaya çıkıyor. Bu görünüm, gölü fotoğraf tutkunları için de ilgi çekici bir noktaya dönüştürüyor.

Türkiye’nin en ilginç 10 gölü! Birini gören gözlerine inanamıyor

6. Eğirdir Gölü - Isparta

Dağların arasında uzanan Eğirdir Gölü, manzarası ve üzerindeki küçük adalarıyla öne çıkıyor. Can Ada ve Yeşil Ada, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Türkiye'nin önemli tatlı su göllerinden biri olan Eğirdir, kıyı manzaralarıyla da dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en ilginç 10 gölü! Birini gören gözlerine inanamıyor

5. Çinili Göl - Niğde

Yüksek dağların arasında bulunan Çinili Göl, kışın yüzeyinin tamamen donması ve çevresindeki doğal yaşamla dikkat çekiyor. Göl ve çevresinde, bölgeye özgü Toros kurbağası yaşıyor. Bu özelliği, gölü yalnızca manzara açısından değil, biyolojik çeşitlilik bakımından da özel kılıyor.

Türkiye’nin en ilginç 10 gölü! Birini gören gözlerine inanamıyor

4. Van Gölü - Van ve Bitlis

Van Gölü, devasa yüzölçümü ve tuzlu-sodalı suyuyla diğer göllerden ayrılıyor. Gölün büyüklüğü, çevresindeki dağlarla birleşince denizi andıran bir manzara oluşturuyor. Akdamar, Çarpanak ve diğer adaları ise bölgenin doğal ve tarihî zenginliğini artırıyor.

Türkiye’nin en ilginç 10 gölü! Birini gören gözlerine inanamıyor

3. Abant Gölü - Bolu

Ormanlarla çevrili Abant Gölü, mevsimlere göre değişen manzarasıyla dikkat çekiyor. Sonbaharda sarı ve kızıl tonlara bürünen çevresi, kışın ise karla kaplanan doğasıyla farklı bir görünüm kazanıyor. Göl, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında.

Türkiye’nin en ilginç 10 gölü! Birini gören gözlerine inanamıyor

2. Nemrut Krater Gölü - Bitlis

Sönmüş bir yanardağın oluşturduğu kalderanın içinde yer alan Nemrut Krater Gölü, sıra dışı oluşumuyla listenin en dikkat çekici noktalarından. Geniş krater alanında birden fazla gölün yanı sıra sıcak su kaynakları ve mağaralar da bulunuyor. Bu jeolojik yapı, bölgeyi diğer göllerden ayırıyor.

Türkiye’nin en ilginç 10 gölü! Birini gören gözlerine inanamıyor

1. Meke Gölü - Konya

Listenin zirvesindeki Meke Gölü, ortasındaki volkanik koniyle uzaktan bir nazar boncuğunu andırıyor. Volkanik patlamalarla oluşan gölün içinde adacıklar bulunuyor; şekli nedeniyle "Anadolu'nun Gözü" olarak da anılıyor. Kendine özgü jeolojik yapısı, Meke'yi Türkiye'nin en sıra dışı doğal oluşumlarından biri hâline getiriyor

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Türkiye'nin en ilginç 10 gölü! Birini gören gözlerine inanamıyor
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