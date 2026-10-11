Türkiye’nin en ilginç 10 gölü! Birini gören gözlerine inanamıyor

4. Van Gölü - Van ve Bitlis

Van Gölü, devasa yüzölçümü ve tuzlu-sodalı suyuyla diğer göllerden ayrılıyor. Gölün büyüklüğü, çevresindeki dağlarla birleşince denizi andıran bir manzara oluşturuyor. Akdamar, Çarpanak ve diğer adaları ise bölgenin doğal ve tarihî zenginliğini artırıyor.