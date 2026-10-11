Türkiye’nin en ilginç 10 mezarlığı! Gören bir daha bakıyor!

5. Mardin'in tarihî mezarlıkları – Mardin

Mardin'in taş mimarisiyle öne çıkan tarihî dokusu, mezarlık alanlarında da kendini gösteriyor. Bölgedeki mezar taşları ve anıt mezarlar, yerel taş işçiliğinin yanı sıra farklı dönemlerin kültürel etkilerini de yansıtıyor. Taşın doğal rengiyle yazı ve bezemelerin bir araya gelmesi, bu alanlara kendine özgü bir görünüm kazandırıyor.