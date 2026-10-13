Türkiye'nin en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 10'a girenler dikkat çekti

TÜRKİYE SIRALAMADA KAÇINCI OLDU?

THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 118 ülke ve bölgeden toplam 2 bin 297 yükseköğretim kurumu değerlendirildi. Türkiye, listede yer alan 124 üniversitesiyle ABD ve Hindistan'ın ardından üniversite sayısı bakımından üçüncü sıraya yükseldi. Türkiye'den dört üniversite ilk 500'e girerken, toplam 13 üniversite ilk 1000 içinde yer aldı.

Açıklanan sonuçlar, Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki konumunu ve yükseköğretim alanındaki temsilini ortaya koydu. Üniversite tercihi yapacak adaylar açısından ise bu tür listelerin yanı sıra bölümün akademik kadrosu, eğitim dili, kampüs olanakları ve mezuniyet sonrası fırsatların da değerlendirilmesi önem taşıyor.