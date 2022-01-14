Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu uzayda! 263 şehit madenci yıldızlarla buluştu

DUYGULANDIRAN TATLI

Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da, "Uzun ve zorlu bir süreç oldu ama bunun altından alnımızın akıyla kalktığımız için çok gururluyuz. Biz bunu, karanlık maden ocaklarından uzayın sessiz derinliklerine uzanan Zonguldak hikâyesi olarak tanımlıyoruz'' diye konuştu.