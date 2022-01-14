Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu uzayda! 263 şehit madenci yıldızlarla buluştu

SABAH'a konuşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktıklarını belirterek, "Hikayemiz 5 yıl önce başladı. Büyük emekler vererek bugüne geldik.
Öğrencilerimiz çalıştıkları zaman neleri başarabileceklerini bizlere gösteriyor, onlarla gurur duyuyoruz'' dedi. Cep uydularının maliyetinin oldukça düşük ve yepyeni bir teknoloji olduğunu anlatan Ekmekçi, ''Deneme amaçlı bir uydu. Bir süre temel fonksiyonlarını test edeceğiz.
Geleceğin teknolojisi olarak değerlendirilen takım cep uyduları 1 günde dünyayı 8 kez dolaşabiliyor. Türkiye'nin global anlamda haberleşme teknolojilerini oldukça geliştirecek bir teknoloji olacak'' diye konuştu.
30 yıl önce yaşanan maden faciasındaki hayatını kaybeden madencilerin anısına uydunun ismini Grizu-263A koyduklarını söyleyen Ekmekçi ''Onları yıldızlarla buluşturacağız'' dedi.
DUYGULANDIRAN TATLI
Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da, "Uzun ve zorlu bir süreç oldu ama bunun altından alnımızın akıyla kalktığımız için çok gururluyuz. Biz bunu, karanlık maden ocaklarından uzayın sessiz derinliklerine uzanan Zonguldak hikâyesi olarak tanımlıyoruz'' diye konuştu.
Şu anda İsrail, Hollanda, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerin takım cep uydusu çalışmalarını olduğunu anlatan Dursun bu teknolojiyi 40 kişilik bir öğrenci ekibiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.
Maden faciasında hayatını kaybeden bir madencinin oğlunun kendilerini arayıp çok duygulandığını anlattığını söyleyen Dursun, ''Takıma teşekkür etmek için kendisi bir iki kez bize tatlı göndermişti. Uydunun isminin adını Grizu-263 olacağını duyunca çok ağlamış, çok duygulanmış'' dedi.
ÇOK ZORLUK ÇEKTİK AMA BAŞARDIK
Takımdaki bir diğer isim Muzaffer Duysal ise ''Bugünlere çok zor geldik. 5 yıl boyunca çok zorluklar çektik. İlk kez yaptığımız için prosedürlere hakim değildik.
Ama sonunda çok önemli bir teknolojiyi hayata geçirdik. Onlarca farklı alanda mühendis çalıştı. O dönem hepimiz öğrenciydik, şimdi mezunuz. Ama takım çalışmamız devam ediyor'' diye konuştu.