Turkuvaz Çocuk ve minika bu fuarda

İstanbul'un en büyük, Türkiye'nin sürdürülebilir tek kütüphanesi olan Rami Kütüphanesi, "1. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı"na ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de çocuk edebiyatı alanında faaliyet gösteren 50 yayıncının katıldığı fuar dün başladı. Fuara Turkuvaz Çocuk ve minika yayınları ile minika kanalı ve minikaGO ve minikaÇocuk dergileri de katılıyor. Birçok çocuk edebiyatı yazarı ve çizeri, imza günleri, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla renk kattığı fuara özellikle öğrenciler, öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösteriyor. Her yaştan çocuklara hitap edecek aktivitelerle geleceğin okurlarını kitap dünyasına çekmeyi amaçlayan fuarın bu yılki teması, "Doğa ve Sürdürülebilirlik" olarak belirlendi. 2022 yılında vefat eden değerli çocuk edebiyatı yazarı Mevlâna İdris Zengin'e vefa ödülünün de verileceği fuardaki etkinlikler kapsamında 12 Ekim Cumartesi günü minika kanalının sevilen çizgi filmi Maceracı Yüzgeçler'in müzikal gösterisi de çocuklarla buluşacak. Fuar 13 Ekim'e kadar sürecek.