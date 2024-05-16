Turkuvaz Medya Grubu’na en çok kadın istihdamı ödülü!

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin Mavi Elma Ödülleri sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya Grubu yılın en çok kadın istihdamı sağlayan şirket ödülüne layık görüldü. Ödülü, törene ekibiyle katılan Turkuvaz İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil aldı.

Turkuvaz Medya'ya "En çok kadın istihdamı" ödülü | Video

"KADINLARA HAK ETTİKLERİ ÇALIŞMA ORTAMINI, İŞ FIRSATLARINI SUNMAYA ÇALIŞTIK"

Törende konuşma yapan Turkuvaz İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil, "Geçen yıl bu kürsüde yılın genç istihdam ödülünü almıştık. Bu yıl aldığımız ödül bizler için çok çok daha anlamlı. Kadınlara Turkuvaz Medya Grubu ailesi olarak hak ettikleri çalışma ortamını iş fırsatlarını sunmaya çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"BU AKŞAM ALDIĞIMIZ ÖDÜL BİZLERİ ÇOK GURURLANDIRDI"

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Arzu Çil, şu ifadeleri kullandı: Bu akşamki aldığımız ödül bizleri çok gururlandırdı. Kadın istihdamına verdiğimiz destekle bu ödülü aldık. 2023 istihdam verilerine baktığımızda biz Turkuvaz Medya ailesine çok sayıda kadın çalışan katmışız alımlarımızın yüzde 53'ü kadın, yüzde 47'si erkek çalışanlardan oluşuyor. Kadınlar Turkuvaz Medya Grubu'nda dokundukları her şeyi güzelleştirdi.