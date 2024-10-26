MİT tarafından 23 – 26 Ekim tarihleri arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon düzenlendi. Özellikle PKK/YPG'nin savunma sanayi tesisleri öncelikli olarak hedef alınan operasyonlar da, hedefler arasında örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah/mühimmat depoları vuruldu.

MİT'in gerçekleştirdiği harekatta, Türkiye'nin savunma sanayi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünler aktif olarak kullanıldı. TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara özellikle görev verildi.

TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekâtı