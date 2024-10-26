Haberler Yaşam Haberleri TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekâtı
Giriş Tarihi: 26.10.2024 16:32 Son Güncelleme: 26.10.2024 16:49

TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekâtı

Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ’a yönelik PKK tarafından düzenlenen hain saldırısı sonrası, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekâtı

MİT tarafından 23 – 26 Ekim tarihleri arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon düzenlendi. Özellikle PKK/YPG'nin savunma sanayi tesisleri öncelikli olarak hedef alınan operasyonlar da, hedefler arasında örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah/mühimmat depoları vuruldu.

MİT'in gerçekleştirdiği harekatta, Türkiye'nin savunma sanayi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünler aktif olarak kullanıldı. TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara özellikle görev verildi.

TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekâtı

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TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekâtı
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