TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekâtı

Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ’a yönelik PKK tarafından düzenlenen hain saldırısı sonrası, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.