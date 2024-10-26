TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekâtı
Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ’a yönelik PKK tarafından düzenlenen hain saldırısı sonrası, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
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