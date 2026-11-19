KRİTİK UYARI: ŞEKERSİZ KOLA ASLA KULLANMAYIN!

Uzmanların bu yöntemde altını çizdiği çok önemli bir kural var: Temizlik için yalnızca klasik (standart) kola kullanılmalıdır. Diyet, Light veya Zero olarak adlandırılan çeşitlerdeki yapay tatlandırıcıların atık su arıtma tesislerinde sudan filtrelenmesi tıpkı ağır kimyasallar gibi oldukça zordur. Temizlikte hem doğayı korumak hem de doğru etkiyi almak için yalnızca klasik kolayı tercih etmelisiniz.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör