Üç ayların bereketi iki kez kuşatacak

İslam âlemi ibadet ve maneviyatın yoğunlaştığı üç aylara girmeye hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025-2026 dönemine ait dini günler takvimine göre; üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan), Hicri 1447 yılının ilk ayı olan Recep ayının başlangıcı Miladi olarak 21 Aralık 2025 Pazar günü başlıyor. Üç ayların başlangıcı ise bu yıl ikinci kez yaşanacak. Yılın ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) ilk kez idrak edilen üç aylar, yaklaşık 32-33 yılda bir yaşanan bu takvimsel bir denklik nedeniyle oluyor. Bunun sebebi ise Hicri ve Miladi takvimler arasındaki süre farkından kaynaklanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün Diyanet'te yer alan bilgiye göre; Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe akşamı yaşanacak. Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili ise 15 Ocak 2026, Berat Kandili ise 2 Şubat 2026'da idrak edilecek. Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan Ramazan ayı 19 Şubat 2026'da başlayacak.