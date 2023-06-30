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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Üç günde 18 kişi boğularak can verdi

Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde sıcak havalardan bunalıp serinlemek için deniz, nehir ve göletlere giren 18 kişi boğularak can verdi. Ölenlerden 6’sı ise çocuk

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Üç günde 18 kişi boğularak can verdi
Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan 21 yaşlarındaki F.E. ve M.G., dün öğle saatlerinde serinlemek için Çarpanak Adası yakınlarından Van Gölü'ne girdi. Ancak akıntıya kapılan 2 arkadaş gözden kayboldu. Olay yerine gelen deniz polisi, F.E. ile M.G.'nin cesedini 3 metre derinlikte buldu.
Batman'ın Sason ilçesinde İsmail Algan (10), Kerem Şahin (12) ve Beytullah Çelik (13) önceki gün öğle saatlerinde Sason Çayı'na girdi. Algan boğularak ölünce korkuya kapılan Şahin ve Çelik kaçtı. Çocukları eve dönmeyince aramaya çıkan aileler, çay kenarında Algan'ın kıyafetlerini buldu. Ekipler gece Algan'ın cesedini suda buldu. Batman Çayı kenarında piknik yapan Muhammed Tatlı da (17) serinlemek için girdiği suda boğuldu.



BAYRAM ZİYARETİNDEYDİLER
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ise Gaziantep'ten bayram ziyareti için akrabalarına gelen 5 kişi serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi hastaneye kaldırılırken, Müslüm Yavuz (43) ve Baran Yavuz (16) kurtarılamadı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde de 5 yaşındaki Yusuf Yeşildağ boğularak öldü.
Konya'da Yusuf Güler'i (37) en son bayramın birinci günü gören yakınları, bir daha haber alamayanca Malas Göleti'ne gittiklerinde aracını kapıları açık halde buldu. Olay yerine gelen dalgıçlar Güler'in cesedini göletten çıkardı.
Önceki günlerde Kırıkkale'de Kızılırmak'a giren Irak uyruklu 3 çocuk, Konya'nın Halkapınar ilçesinde Suriye uyruklu 2 kişi, Gaziantep'te Suriyeli biri çocuk 2 kişi, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Hasan Köymen (39), Samsun'un Atakum ilçesinde Şükrü Akgönül (17), Mersin'in Mezitli ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi boğularak can verdi. 3 günde boğulanların toplam sayısı 18'e yükseldi.

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Üç günde 18 kişi boğularak can verdi
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